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14 августа, 14:24

Гигантская матрёшка из Подмосковья признана самой большой в мире

<p>Та самая матрёшка-рекордсмен, установленная в Красногорске. Обложка © "Подмосковье сегодня" / Александр Печкин</p>

Та самая матрёшка-рекордсмен, установленная в Красногорске. Обложка © "Подмосковье сегодня" / Александр Печкин

Установленную в Красногорске гигантскую матрёшку признали самой большой в мире. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", огромная кукла выполнена талантливыми мастерами в стиле народных художественных промыслов. Соответствующее достижение зафиксировал Реестр рекордов России совместно с Международной книгой рекордов (InterRecord).

Представили рекордсменку в июле на форуме "Подмосковье — это мы". Матрёшка выполнена из пенопласта, в высоту достигает 257 сантиметров, а в обхвате — 514 сантиметров. По словам главного координатора форума Линары Самединовой, при росписи матрёшки было важно не только отобразить все элементы народных художественных промыслов, но и сделать это стильно и современно. Для работы были приглашены пять художников из Московской области.

Как отметила дизайнер Мария Талат, вышеназванный рекорд — яркий пример способности искусства объединять и восхищать, одновременно сохраняя духовность и традиции предков.

"С точки зрения дизайна это отличное современное прочтение традиционных русских узоров, что совершенно очевидно ведёт к популяризации народного искусства среди всех самых продвинутых слоёв населения", сказала она.

По словам дизайнера, созданные художниками узоры в будущем смогут использоваться в качестве принтов для одежды или, например, в интерьере. Это поможет создать современные и трендовые вещи, которые будут напоминать нам о корнях.

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Другой рекорд побил российский фильм "Вызов" — первая в мире картина, снятая в космосе. Это первый отечественный проект, собравший свыше двух миллиардов рублей, который вышел не в новогодние каникулы.

Матвей Константинов
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