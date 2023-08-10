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10 августа, 18:49

Фильм "Вызов" установил очередной рекорд в прокате

"Вызов" первый из российских фильмов собрал более 2 млрд рублей не в Новый год

Российский фильм "Вызов" стал первым отечественным, который собрал свыше двух миллиардов рублей, выйдя в прокат не в новогодние каникулы. Об этом заявили в Фонде кино.

"Космический блокбастер "Вызов" режиссёра Клима Шипенко стал первым отечественным фильмом, вышедшим в прокат за пределами новогоднего периода и собравшим более двух миллиардов рублей", — говорится в сообщение на сайте организации.

Там уточнили, что до этого лишь у шести российских картин получалось достичь такого масштабного зрительского признания. Это "Чебурашка", "Холоп", "Движение вверх", "Т-34", "Последний богатырь. Посланник тьмы" и "Последний богатырь. Корень зла". При этом они были в прокате во время новогодних праздников.

Премьера "Вызова" состоялась 20 апреля, и с тех пор фильм является одним из самых посещаемых в кинотеатрах. Картину уже посмотрело более 6,2 миллиона человек.

Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за возможность снять фильм "Вызов"

Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за возможность снять фильм "Вызов"

Ранее Лайф писал, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за "Вызов". Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались в космосе. Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров. Не обошлось без приключений — при стыковке с МКС у корабля произошёл отказ оборудования. Вернувшись на землю, актриса рассказала о том, насколько тяжёлым выдалось для неё пребывание на космической станции, насколько сложно было поддерживать внешность для съёмок, а ещё написала книгу "Это космос, детка".

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"Вызов", режиссёр Клим Шипенко, сценаристы Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе / Kinopoisk.ru

Никита Осипов
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