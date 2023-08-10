Фильм "Вызов" установил очередной рекорд в прокате

Российский фильм "Вызов" стал первым отечественным, который собрал свыше двух миллиардов рублей, выйдя в прокат не в новогодние каникулы. Об этом заявили в Фонде кино.

"Космический блокбастер "Вызов" режиссёра Клима Шипенко стал первым отечественным фильмом, вышедшим в прокат за пределами новогоднего периода и собравшим более двух миллиардов рублей", — говорится в сообщение на сайте организации.

Там уточнили, что до этого лишь у шести российских картин получалось достичь такого масштабного зрительского признания. Это "Чебурашка", "Холоп", "Движение вверх", "Т-34", "Последний богатырь. Посланник тьмы" и "Последний богатырь. Корень зла". При этом они были в прокате во время новогодних праздников.