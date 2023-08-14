Началась регистрация на просветительскую акцию "Поделись своим знанием"

Российское общество "Знание" открывает регистрацию лекторов и площадок на Всероссийскую просветительскую акцию "Поделись своим знанием", которая пройдёт с 1 по 30 сентября. Регистрация уже доступна на сайте просветительской организации.

"Предстоящая акция станет уже четвёртой. Она вызывает позитивные отклики как у молодёжи, так и у лекторов, которые делятся своими историями успеха, обсуждают с ребятами векторы их роста и развития", — поделился генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Начало акции положит просветительский марафон "Поделись своим знанием". 1 сентября российские государственные и общественные деятели, учёные, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков, на которых поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России. Уроки будут проходить в течение всего дня и транслироваться в прямом эфире на сайте общества "Знание", а также в сообществе "Знание" во "ВКонтакте". Трансляция охватит все регионы страны — от Владивостока до Калининграда.

"На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России состоится около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учёными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей. Радует, что количество участников и партнёров акции постоянно растёт. Делая знания доступными и создавая условия для обмена опытом, мы укрепляем взаимосвязь поколений, способствуем рождению новых идей, помогаем молодёжи стать более уверенной и целеустремлённой", — отметил Древаль.

В числе нововведений акции "Поделись своим знанием" — расширенная поддержка участников. Каждый лектор или площадка, зарегистрированные в акции, получат список полезных ссылок на обучающие материалы Российского общества "Знание". Лекторы и площадки, которые успешно проведут мероприятия в рамках акции, смогут пройти курс "Командная эффективность" на онлайн-платформе "Знание.Академия", направленный на развитие навыков работы в коллективе и построение высокоэффективных команд, знакомство с принципами наставничества и основами конфликтологии. Регистрация также доступна на сайте.