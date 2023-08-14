Редкую птицу с вывихнутым крылом спасают в Подмосковье

Сотрудники одной из ветеринарных клиник Дубны выхаживают необычного пациента — козодоя, который внесён в Красную книгу Москвы, сообщил исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров "Вестям Подмосковья".

По словам чиновника, птица с повреждённым крылом была обнаружена одним из местных жителей. Рентген установил, что животное получило вывих. Восстанавливать работоспособность раненой конечности козодой будет под присмотром ветеринаров.