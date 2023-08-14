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14 августа, 15:09

Редкую птицу с вывихнутым крылом спасают в Подмосковье

Ветклиника Дубны выхаживает краснокнижного козодоя с раненым крылом

<p>Козодой обыкновенный в ветклинике Дубны. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/tikhomirov_live/1272" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Тихомиров</a></p>

Козодой обыкновенный в ветклинике Дубны. Обложка © T.me / Максим Тихомиров

Сотрудники одной из ветеринарных клиник Дубны выхаживают необычного пациента — козодоя, который внесён в Красную книгу Москвы, сообщил исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров "Вестям Подмосковья".

По словам чиновника, птица с повреждённым крылом была обнаружена одним из местных жителей. Рентген установил, что животное получило вывих. Восстанавливать работоспособность раненой конечности козодой будет под присмотром ветеринаров.

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Ранее жителям Подмосковья посоветовали отказаться от походов в лес из-за четырёх медведей, которые были замечены в нескольких деревнях. Хищники могли прийти из соседней Тверской области.

Илья Пушкарев
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