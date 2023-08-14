Редкую птицу с вывихнутым крылом спасают в Подмосковье
Ветклиника Дубны выхаживает краснокнижного козодоя с раненым крылом
Козодой обыкновенный в ветклинике Дубны. Обложка © T.me / Максим Тихомиров
Сотрудники одной из ветеринарных клиник Дубны выхаживают необычного пациента — козодоя, который внесён в Красную книгу Москвы, сообщил исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров "Вестям Подмосковья".
По словам чиновника, птица с повреждённым крылом была обнаружена одним из местных жителей. Рентген установил, что животное получило вывих. Восстанавливать работоспособность раненой конечности козодой будет под присмотром ветеринаров.
Ранее жителям Подмосковья посоветовали отказаться от походов в лес из-за четырёх медведей, которые были замечены в нескольких деревнях. Хищники могли прийти из соседней Тверской области.