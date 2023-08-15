В какие числа на свет приходят прирождённые лидеры — проверьте свою дату рождения

По словам нумеролога, психолога и таролога Виктории Крыловой, все люди индивидуальны. Даже те, у кого совпали даты дней рождения, могут оказаться совершенно разными личностями. Однако что-то общее определённо у них будет. Например, желание вести за собой людей, брать ответственность и решать за других.

Нумеролог рассказала, в какие даты рождаются лидеры. Запоминайте эти числа, вдруг вы или кто-то из родственников и других близких людей до сих пор не могли раскрыть своё предназначение. Итак, это числа: 1, 10, 19 и 28 любого месяца любого года.

Нумерология успеха: в какие даты рождаются прирождённые лидеры? Фото © Freepik / arthurhidden

Именно в эти даты на свет появляются прирождённые лидеры, личности, в которых заложены все черты будущих руководителей и начальников. "Они любят риск, соперничество и награды, из них часто получаются отличные спортсмены и известные бизнесмены", — говорит нумеролог Крылова. А после добавляет, что рождённые 1-го, 10-го, 19-го и 28-го числа не приемлют рутины в делах, они всегда должны быть в поиске и движении.

Давайте посмотрим, а чем между собой отличаются лидеры, рождённые в разные даты? Как рассказывает эксперт, те, у кого день рождения выпал на 1-е число, обладают силой подавлять других. Они требовательны и дисциплинированы. У таких людей изначально заложено огромное желание достичь что-либо существенное в жизни, им важно иметь статус.

Те, кто родился 10-го числа, немного отличаются от остальных. На них, по словам таролога и нумеролога Крыловой, сильно влияет ноль, ослабевая лидерскую натуру. У таких людей оказывается больше препятствий и трудностей на пути, но они всегда остаются в центре внимания. Всё из-за внутренней силы — она помогает идти вперёд и пробиваться к целям. Эксперт отмечает ещё и то, что женщины, рождённые 10-го числа, отличаются безумной любовью к своим детям и способны воспитать генерала или олимпийского чемпиона.

Нумеролог назвала даты, в которые на свет приходят лидеры и победители по жизни. Фото © Freepik / prostooleh

"Рождённые 19-го — активисты и вдохновители. Это очень сильные личности, которые преодолевают трудности напролом. И если сами себе не создадут психологических преград, то способны добиться высокого статуса и богатства", — рассказывает нумеролог Виктория Крылова.

В разговоре с "Москвой 24" эксперт отдельно говорит и про рождённых 28-го числа. По словам таролога, эти люди считаются борцами по жизни. Благодаря своему упрямству и бесстрашию они преодолевают невзгоды на пути, минуют опасности и добиваются желаемого. Именно личности, у кого день рождения выпал на 28-е число, способны оставить след в истории и добиться колоссального успеха.