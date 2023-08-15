Жертва "подмосковного Отелло" призналась, что у неё иногда чешется отрубленная рука

Маргарита Грачёва, чьё имя прогремело на всю страну в 2017 году как жертвы "подмосковного Отелло", поделилась подробностями своей новой жизни. После тех громких событий она переехала в Санкт-Петербург, снова вышла замуж и родила третьего ребёнка.

Маргарита Грачёва и её новый муж Максим. Фото © VK / Маргарита Грачёва

В беседе с kp.ru Маргарита рассказала, что её нового супруга зовут Максим, он — строитель и на данный момент возводит под Северной столицей большой дом для их семьи. От того страшного преступления, лишившего девушку руки, у неё остались несколько бионических протезов.

Однако и спасённая врачами конечность восстановилась не полностью: мелкая моторика ей недоступна — и, например, застегнуть пуговицы девушке помогают родные. Более того, потерянная рука часто ощущается как всё ещё существующая.

Маргарита Грачёва сейчас. Фото © VK / Маргарита Грачёва

"Иногда я как будто чувствую руку, которой больше нет. В моем случае это не фантомные боли. Мне иногда кажется, что рука чешется. Ещё очень хочется костяшками хрустнуть — раньше была у меня такая особенность", — рассказала Грачёва.

Что касается подмосковного Серпухова, в котором всё и произошло, то в него и в ту самую квартиру Маргарита не только не боится, но и любит возвращаться. Единственное неудобство — местные жители, которые постоянно узнают её и выражают поддержку, доставляя определённый дискомфорт.