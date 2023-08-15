Жертва "подмосковного Отелло" призналась, что у неё иногда чешется отрубленная рука
Жертва "подмосковного Отелло" Грачёва боится, что бывший муж выйдет по УДО
Маргарита Грачёва. Обложка © VK / "Маргарита Грачёва"
Маргарита Грачёва, чьё имя прогремело на всю страну в 2017 году как жертвы "подмосковного Отелло", поделилась подробностями своей новой жизни. После тех громких событий она переехала в Санкт-Петербург, снова вышла замуж и родила третьего ребёнка.
Маргарита Грачёва и её новый муж Максим. Фото © VK / Маргарита Грачёва
В беседе с kp.ru Маргарита рассказала, что её нового супруга зовут Максим, он — строитель и на данный момент возводит под Северной столицей большой дом для их семьи. От того страшного преступления, лишившего девушку руки, у неё остались несколько бионических протезов.
Однако и спасённая врачами конечность восстановилась не полностью: мелкая моторика ей недоступна — и, например, застегнуть пуговицы девушке помогают родные. Более того, потерянная рука часто ощущается как всё ещё существующая.
Маргарита Грачёва сейчас. Фото © VK / Маргарита Грачёва
"Иногда я как будто чувствую руку, которой больше нет. В моем случае это не фантомные боли. Мне иногда кажется, что рука чешется. Ещё очень хочется костяшками хрустнуть — раньше была у меня такая особенность", — рассказала Грачёва.
Что касается подмосковного Серпухова, в котором всё и произошло, то в него и в ту самую квартиру Маргарита не только не боится, но и любит возвращаться. Единственное неудобство — местные жители, которые постоянно узнают её и выражают поддержку, доставляя определённый дискомфорт.
Причём дети Грачёвой своего отца не вспоминают. Он тем временем отбывает своей 14-летний срок за жестокое нападение. Маргарита боится, что он может выйти по УДО уже в 2027-м.
Напомним, дело "подмосковного Отелло" прогремело в 2017 году, когда Дмитрий Грачёв — бывший муж Маргариты — в приступе ревности вывез её в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Восстановлением конечностей занялись московские хирурги, которые спасли одну из них. Вторую же заменил протез. Дмитрий получил 14 лет колонии строгого режима. Лайф рассказывал, как ревнивца могли встретить в колонии.