Жертва "подмосковного Отелло" предупредила Костомарова о трудностях, которые сулят новые протезы
Россиянка Маргарита Грачёва: Протезы как у Костомарова доступны всем, но ждать их долго
Маргарита Грачёва, Роман Костомаров. Коллаж © LIFE. Фото © VK.com / Маргарита Грачёва, © LIFE / Давид Давашкин
Маргарита Грачёва (жертва "подмосковного Отелло", которой бывший муж отрубил кисти рук) выразила слова поддержки российскому фигуристу Роману Костомарову, лишившемуся конечностей в результате болезни. Ранее спортсмен показал новые протезы, на которых он может даже бегать. И, по словам Маргариты, это отличная новость, ведь такие протезы существенно улучшают качество жизни.
Она подчеркнула, что протезы как у Костомарова могут позволить себе и простые россияне, не только знаменитости. Но есть нюанс.
"Вопрос в том, насколько это быстро. Например, мне надо уже новый протез делать, и я подала заявку. Вот жду уже месяцев пять, и до сих пор никаких ответов нет", — рассказала собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Маргарита добавила, что в процесс получения или ремонта протезов вмешались антироссийские санкции: многих деталей нет, а люди с ампутацией из-за этого очень сильно страдают.
Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Но у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. А сейчас активно делится видео с тренировками. А трагедия Маргариты Грачёвой произошла в 2017 году: бывший муж в порыве ревности отрубил ей кисти обеих рук, обманом увезя её в лес. После чего он испугался и доставил женщину в больницу. Врачам удалось спасти одну руку, а вместо второй пострадавшей поставили дорогостоящий протез. Мужчина вину признал и получил 14 лет тюрьмы. Несмотря на пережитое, Маргарита смогла вернуться к обычной жизни, вышла замуж и родила третьего сына.