Жертва "подмосковного Отелло" предупредила Костомарова о трудностях, которые сулят новые протезы

Маргарита Грачёва (жертва "подмосковного Отелло", которой бывший муж отрубил кисти рук) выразила слова поддержки российскому фигуристу Роману Костомарову, лишившемуся конечностей в результате болезни. Ранее спортсмен показал новые протезы, на которых он может даже бегать. И, по словам Маргариты, это отличная новость, ведь такие протезы существенно улучшают качество жизни.

Она подчеркнула, что протезы как у Костомарова могут позволить себе и простые россияне, не только знаменитости. Но есть нюанс.

"Вопрос в том, насколько это быстро. Например, мне надо уже новый протез делать, и я подала заявку. Вот жду уже месяцев пять, и до сих пор никаких ответов нет", — рассказала собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".