"Ура... Пришли стопы!": Костомаров похвастался новыми протезами

Российский фигурист Роман Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать. Разминку спортсмена сняла на камеру его жена Оксана Домнина.

Роман Костомаров продемонстрировал новые протезы. Видео © t.me / Роман Костомаров

"Ура... Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но всё же бегать", — прокомментировал кадры сам фигурист.