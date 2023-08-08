"Ура... Пришли стопы!": Костомаров похвастался новыми протезами
Российский фигурист Роман Костомаров показал, как бегает на новых протезах
Российский фигурист Роман Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать. Разминку спортсмена сняла на камеру его жена Оксана Домнина.
Роман Костомаров продемонстрировал новые протезы. Видео © t.me / Роман Костомаров
"Ура... Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но всё же бегать", — прокомментировал кадры сам фигурист.
Костомаров сделал несколько кругов по залу прямо на протезах, уверенно попрыгал, после чего встал на беговую дорожку. Домнина за кадром отмечает, что муж наконец-то стал улыбаться. Фигурист также поблагодарил всех, кто помогает ему в трудную минуту.
"Как изменились радости жизни", — заключил он.
Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Но у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Сейчас фигурист активно делится видео с тренировками. 6 июля Костомарова выписали, он пробыл в больнице 175 дней.
t.me / Роман Костомаров