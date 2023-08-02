"Руки будут делать": Песков рассказал о новой операции Костомарова
Песков сообщил, что Костомарову предстоит операция по протезированию рук
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову будут делать ручные протезы. Эту тему представитель Кремля затронул после выступления с лекцией на "Территории смыслов" во время беседы с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. Последний рассказал, что протезы дают ему стопроцентную самостоятельность.
"У меня у жены — она фигуристка — у неё партнёр тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему ещё будут руки делать, ещё операция будет", — заметил на это Песков.
Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля Костомарова выписали, он пробыл в больнице 175 дней.