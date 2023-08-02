"Руки будут делать": Песков рассказал о новой операции Костомарова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову будут делать ручные протезы. Эту тему представитель Кремля затронул после выступления с лекцией на "Территории смыслов" во время беседы с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. Последний рассказал, что протезы дают ему стопроцентную самостоятельность.

"У меня у жены — она фигуристка — у неё партнёр тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему ещё будут руки делать, ещё операция будет", — заметил на это Песков.