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2 августа, 18:51

"Руки будут делать": Песков рассказал о новой операции Костомарова

Песков сообщил, что Костомарову предстоит операция по протезированию рук

<p>Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs</p>

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову будут делать ручные протезы. Эту тему представитель Кремля затронул после выступления с лекцией на "Территории смыслов" во время беседы с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. Последний рассказал, что протезы дают ему стопроцентную самостоятельность.

"У меня у жены она фигуристка у неё партнёр тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему ещё будут руки делать, ещё операция будет", — заметил на это Песков.

"Стою, стою, стою!": Костомаров показал, как преодолевает новую высоту на протезах

"Стою, стою, стою!": Костомаров показал, как преодолевает новую высоту на протезах

Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля Костомарова выписали, он пробыл в больнице 175 дней.

Андрей Бражников
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