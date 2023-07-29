"Стою, стою, стою!": Костомаров показал, как преодолевает новую высоту на протезах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как преодолевает новую высоту на протезах. Видео тренировки он опубликовал в телеграм-канале.

Тренировка Романа Костомарова. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Два месяца назад эта высота казалась невозможной… а нет, это только казалось", — написал Костомаров под видео.