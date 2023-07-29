"Стою, стою, стою!": Костомаров показал, как преодолевает новую высоту на протезах
Костомаров опубликовал новое видео тренировки: Эта высота казалась невозможной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как преодолевает новую высоту на протезах. Видео тренировки он опубликовал в телеграм-канале.
Тренировка Романа Костомарова. Видео © Telegram / Роман Костомаров
"Два месяца назад эта высота казалась невозможной… а нет, это только казалось", — написал Костомаров под видео.
В этот раз спортсмен показал, как старается подниматься на высокое препятствие. Это тяжело, в чём он сам признаётся на видео, но всё равно продолжает упражнение, несмотря на рекомендацию остановиться.
Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля Костомарова выписали, он пробыл в больнице 175 дней.
Telegram / Роман Костомаров