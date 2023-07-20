"Иногда хочется всё вернуть назад": Костомаров растрогал поклонников ностальгией по прошлому
Фигурист Костомаров: Иногда хочется всё вернуть назад, но это невозможно
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перенёс множество операций, продолжает адаптироваться к новой жизни. Именитый спортсмен проводит много времени с семьёй, в которой он нашёл главное спасение, но иногда всё-таки рефлексирует о прошлом.
"Иногда хочется всё вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня", — поделился своими мыслями Костомаров в социальной сети Tenchat.
Тем не менее спортсмен настроен по-боевому, его девиз сегодня: "Бороться и не сдаваться". Костомаров поблагодарил поклонников за поддержку и пожелал всем "любви, здоровья и всего самого хорошего".
Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля фигуриста выписали, он пробыл в больнице 175 дней.
ТАСС / Елена Никитченко