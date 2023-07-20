"Иногда хочется всё вернуть назад": Костомаров растрогал поклонников ностальгией по прошлому

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перенёс множество операций, продолжает адаптироваться к новой жизни. Именитый спортсмен проводит много времени с семьёй, в которой он нашёл главное спасение, но иногда всё-таки рефлексирует о прошлом.

"Иногда хочется всё вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня", — поделился своими мыслями Костомаров в социальной сети Tenchat.