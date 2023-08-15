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15 августа, 14:00

Ветеринар объяснил, почему котику лучше не играть в одиночестве

Ветеринар Князьков: Игры вместе с хозяином дадут коту ощущение соперничества

Несмотря на ленивый и сонный нрав, коты — хищники. И если дикие хвостатые могут удовлетворить свои инстинкты, охотясь за грызунами и птицами, домашние не обладают такой возможностью, и хозяевам важно помогать им с помощью игр. По словам ветеринара Алексея Князькова, питомец это обязательно оценит.

"Главное правило — играйте вместе с кошкой. Присутствие любимого хозяина и элемент соперничества по достоинству оценивают большинство котов", сказал он в беседе с gazetametro.ru.

Кстати, для любимцев стоит выбирать игрушки контрастных оттенков, потому что пушистики не так, как люди, воспринимают цвета — для них они выглядят более тусклыми. Также стоит учитывать комплекцию и темперамент животного: если у питомца есть лишний вес, обратите внимание на мячики с колокольчиками, бегающих мышек или "дразнилки". Если кошка активная, то ей показаны игровые комплексы с горками, канатами, когтеточками — так ей будет куда девать энергию.

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А ветеринар Татьяна Гольнева ранее развеяла миф о живучести кошек. По её словам, хвостатые далеко не всегда приземляются на четыре лапы, а падение с высоты и вовсе грозит им плачевными последствиями.

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Freepik / stefamerpik

Матвей Константинов
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