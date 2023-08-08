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8 августа, 10:48

Правда ли, что кошки всегда приземляются на 4 лапы: Ветврач оценила миф

Ветеринар Гольнева опровергла популярный миф о живучести кошек

Во Всемирный день кошек ветеринарный врач Татьяна Гольнева развеяла один из наиболее популярных мифов о четвероногих питомцах. Он гласит, что кошка способна выжить после падения с десятого этажа, в то время как высота второго этажа может оказаться для животного фатальной.

"Считается, что кошка всегда приземляется на четыре лапы. Это неправда. И считается, что чем выше этаж, с которого падает кошка, тем выше у неё шансы выжить. Это не так, это один из самых опасных мифов", отметила специалист.

В интервью РИАМО ветеринар сети клиник "Василёк" напомнила о существовании силы притяжения и ускорения, которые минимизируют шансы кошки на выживание в случае падения, например, с десятого этажа. К моменту столкновения с землёй эти физические величины достигают критической для животного отметки, пояснила Гольнева.

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Manja Vitolic для Unsplash

Илья Пушкарев
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