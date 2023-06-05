Найдена самая старая кошка в мире
Norwich Evening News: Самой старой кошке Великобритании исполнилось 32 года
Долгожительница Рози с хозяйкой. Обложка © Twitter / TheNorskaPaul
Кошке Рози, которая может претендовать на звание самой старой в Великобритании, на минувшей неделе исполнилось 32 года, сообщает газета Norwich Evening News. В свой праздник пушистая долгожительница получила пирог с лососем, приготовленный лично для неё владельцем местного кошачьего кафе.
"Сначала она съела половину пирога. Потом поспала и доела всё остальное. У неё хороший аппетит", — поделилась 71-летняя хозяйка Рози.
Со слов женщины, Рози попала к ней совсем маленьким котёнком в 1991 году. При этом за всю свою жизнь кошка была у ветеринара всего лишь два раза: один раз — на операции по стерилизации, второй — ей удаляли кисту. Как утверждает хозяйка долгожительницы, чтобы наши питомцы прожили долгую жизнь, нужно дарить им как можно больше любви. Сейчас Рози на пять лет старше Флосси, которая была признана старейшей кошкой Книгой рекордов Гиннесса в 2022 году. Вероятнее всего, Рози вскоре занесут в справочник как самую старую кошку не только в Британии, но и во всём мире.
Старейшая кошка Великобритании Флосси. Обложка © Кадр из видео YouTube / Guinness World Records
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