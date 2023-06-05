Найдена самая старая кошка в мире

Со слов женщины, Рози попала к ней совсем маленьким котёнком в 1991 году. При этом за всю свою жизнь кошка была у ветеринара всего лишь два раза: один раз — на операции по стерилизации, второй — ей удаляли кисту. Как утверждает хозяйка долгожительницы, чтобы наши питомцы прожили долгую жизнь, нужно дарить им как можно больше любви. Сейчас Рози на пять лет старше Флосси, которая была признана старейшей кошкой Книгой рекордов Гиннесса в 2022 году. Вероятнее всего, Рози вскоре занесут в справочник как самую старую кошку не только в Британии, но и во всём мире.