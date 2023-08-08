Почему кошки ложатся на больное место: Врач подтвердила силу исцеления "лапками"

Мурчание котов обладает успокоительным действием, а ещё может положительно влиять на здоровье человека. Многие уверены, что создающиеся вибрации нормализуют работу больного органа, рассказала ветеринар сети ветклиник "Василёк" Татьяна Гольнева.

"Это, конечно, из области мифов, но в любом случае многие люди, имеющие кошек, отмечают, что, действительно, после того, как кошка полежит на больном месте, становится легче", — приводит её слова РИАМО.

Врач отметила, что кошки зачастую сами ложатся на больное место, однако ничего необычного тут нет. Всё дело в том, что температура на воспалённом участке чуть выше, поэтому мохнатые выбирают его интуитивно. При этом в случае многих больных действует эффект плацебо — человек сам верит в то, что если уж кошка пришла и легла на больное место, то точно его вылечит.

"Никто не отменял вот это самовнушение, и это тоже невероятно важный фактор любой болезни. Если больной не хочет выздороветь, то он не выздоровеет, и наоборот. Поэтому, когда владелец сам в это верит, это прекрасно", — заключила Гольнева.