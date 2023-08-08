Ветеринар назвала главные ошибки при кормлении кошки

Одна из распространённых ошибок в кормлении кошек — это частая смена корма, чтобы рацион питомца был разнообразным. Об этом рассказала ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

"Пищеварительная система кошек адаптируется под определённую пищу и очень чувствительна к изменению рациона, что может вызвать диарею, запоры или рвоту у животного. Поэтому менять корм нужно постепенно и только в случае необходимости, например, когда у питомца есть аллергия, избыточный вес, чувствительный ЖКТ", — пояснила врач в беседе с "Газетой.ru".

По словам ветеринара, вторая ошибка — это давать еду кошкам с общего стола. Делать этого не стоит, так как у домашних питомцев другая потребность в питательных веществах, чем у людей. Человеческая еда очень тяжёлая для пищеварения питомцев. Также многие привычные для человека продукты содержат вещества, которые ядовиты для кошек: они могут вызвать отравление. Например, это виноград, изюм, шоколад, авокадо, лук, чеснок.

Врач сочла ошибочной позицию, что для кормления животного натуральными продуктами нужно просто найти готовый рацион в Интернете или давать кусочки курицы с общего стола. Такой вариант можно применять только при условии, если владелец готов уделять много времени этому процессу: регулярно замораживать и термически обрабатывать еду.

Ещё одно заблуждение касается сухого корма — якобы в этом случае кошка недополучает влагу. Вполне достаточно, чтобы у питомца всегда была в доступе миска со свежей водой. Варфоломеева добавила, что котятам до одного года нужен специальный корм, так же как и пожилым кошкам — на соответствующее питание питомца нужно переводить в возрасте около семи лет.