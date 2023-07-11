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11 июля, 17:07

Россиянам рассказали, как кошки и другие питомцы помогают избавиться от тревоги

Анималотерапевт Верёвкина: По поведению питомца можно "считывать" его хозяина

Прикосновения к шерсти животного успокаивают, такой психологический контакт позволяет скорректировать эмоциональное состояние и понять свои особенности. Об этом рассказала анималотерапевт Ольга Верёвкина.

"К примеру, если человек чувствует тревогу и страх, он может при контакте с животным выяснить их природу, а также понять, как облегчить своё состояние. Например, ко мне приходит мать подростка, которая хочет понять своего сына. Я даю определённое упражнение на общение с животным. Если контакт происходит оффлайн, то с моим животным — кошкой, если онлайн, то с любым животным клиента", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт добавила, что питомцы очень чувствительны ко многим факторам поведения человека, в том числе сердцебиению и интонации голоса. С их помощью можно анализировать страхи человека. Дело в том, что люди привыкли реагировать на внешние обстоятельства определённым образом — и в общении с животным они проявляют такие же стратегии, питомцы их считывают. Верёвкина добавила, что при анималотерапии человек может осознать, что он очень импульсивный или неуверенный.

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Подружиться можно не только с домашними, но и с дикими животными — в России для этого есть целых семь мест. Там они ощущают себя свободно, но при этом находятся под защитой людей.

Обложка ©

Getty Images / kotijelly

Никита Осипов
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