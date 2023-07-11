Россиянам рассказали, как кошки и другие питомцы помогают избавиться от тревоги

Прикосновения к шерсти животного успокаивают, такой психологический контакт позволяет скорректировать эмоциональное состояние и понять свои особенности. Об этом рассказала анималотерапевт Ольга Верёвкина.

"К примеру, если человек чувствует тревогу и страх, он может при контакте с животным выяснить их природу, а также понять, как облегчить своё состояние. Например, ко мне приходит мать подростка, которая хочет понять своего сына. Я даю определённое упражнение на общение с животным. Если контакт происходит оффлайн, то с моим животным — кошкой, если онлайн, то с любым животным клиента", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт добавила, что питомцы очень чувствительны ко многим факторам поведения человека, в том числе сердцебиению и интонации голоса. С их помощью можно анализировать страхи человека. Дело в том, что люди привыкли реагировать на внешние обстоятельства определённым образом — и в общении с животным они проявляют такие же стратегии, питомцы их считывают. Верёвкина добавила, что при анималотерапии человек может осознать, что он очень импульсивный или неуверенный.