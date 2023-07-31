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31 июля, 06:00

Котики тоже удивлены, что выходные быстро пролетели: 10 пушистых фото, которые точно поднимут настроение

Кошки гуляют сами по себе... и, кажется, их очень легко удивить. Иначе как объяснить уморительные фото из подборки ниже? Мохнатые выдали такие шокированные мордочки, что перестать смеяться невозможно.

"Кот в шоке", — hastilymadeegg.

Фото © Reddit / hastilymadeegg

Фото © Reddit / hastilymadeegg

"Вот у меня примерно такое же лицо, когда я в шоке", — Spawndaemon.

Фото © Reddit / Spawndaemon

Фото © Reddit / Spawndaemon

"Жуть!" Saraking1.

Фото © Reddit / Saraking1

Фото © Reddit / Saraking1

"Этот кот был в ужасе от того, что обсуждал его хозяин на созвоне в Zoom", — Orange_Fire_Fan.

Фото © Reddit / Orange_Fire_Fan

Фото © Reddit / Orange_Fire_Fan

"Этот котик, мягко говоря, удивлён", — SuperSeagull01.

Фото © Reddit / SuperSeagull01

Фото © Reddit / SuperSeagull01

"Попросила кошку сделать удивлённый вид. Она справилась на сто процентов", — surlymcsurly.

Фото © Reddit / surlymcsurly

Фото © Reddit / surlymcsurly

"ОМГ-ошка", — iBleeedorange.

Фото © Reddit / iBleeedorange

Фото © Reddit / iBleeedorange

"О, боже! За что мне всё это?" Homieto.

Фото © Reddit / Homieto

Фото © Reddit / Homieto

"Наша кошка явно в шоке", — sammixxlove.

Фото © Reddit / sammixxlove

Фото © Reddit / sammixxlove

"Реддит", познакомьтесь с Кевином", — crazychameleons.

Фото © Reddit / crazychameleons

Фото © Reddit / crazychameleons

Какого цвета коты-лекари, какие защищают от сглаза: Значение окраса домашних кошек

Какого цвета коты-лекари, какие защищают от сглаза: Значение окраса домашних кошек

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Reddit / crazychameleons, SuperSeagull01

Сергей Трофимов
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