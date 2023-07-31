Котики тоже удивлены, что выходные быстро пролетели: 10 пушистых фото, которые точно поднимут настроение
Кошки гуляют сами по себе... и, кажется, их очень легко удивить. Иначе как объяснить уморительные фото из подборки ниже? Мохнатые выдали такие шокированные мордочки, что перестать смеяться невозможно.
"Кот в шоке", — hastilymadeegg.
Фото © Reddit / hastilymadeegg
"Вот у меня примерно такое же лицо, когда я в шоке", — Spawndaemon.
Фото © Reddit / Spawndaemon
"Жуть!" — Saraking1.
Фото © Reddit / Saraking1
"Этот кот был в ужасе от того, что обсуждал его хозяин на созвоне в Zoom", — Orange_Fire_Fan.
Фото © Reddit / Orange_Fire_Fan
"Этот котик, мягко говоря, удивлён", — SuperSeagull01.
Фото © Reddit / SuperSeagull01
"Попросила кошку сделать удивлённый вид. Она справилась на сто процентов", — surlymcsurly.
Фото © Reddit / surlymcsurly
"ОМГ-ошка", — iBleeedorange.
Фото © Reddit / iBleeedorange
"О, боже! За что мне всё это?" — Homieto.
Фото © Reddit / Homieto
"Наша кошка явно в шоке", — sammixxlove.
Фото © Reddit / sammixxlove
"Реддит", познакомьтесь с Кевином", — crazychameleons.
Фото © Reddit / crazychameleons
Животные/ домашние питомцы
Reddit / crazychameleons, SuperSeagull01