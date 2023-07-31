Котики тоже удивлены, что выходные быстро пролетели: 10 пушистых фото, которые точно поднимут настроение

"Кот в шоке", — hastilymadeegg.

Фото © Reddit / hastilymadeegg

"Вот у меня примерно такое же лицо, когда я в шоке", — Spawndaemon.

Фото © Reddit / Spawndaemon

Фото © Reddit / Saraking1

"Этот кот был в ужасе от того, что обсуждал его хозяин на созвоне в Zoom", — Orange_Fire_Fan.

Фото © Reddit / Orange_Fire_Fan

"Этот котик, мягко говоря, удивлён", — SuperSeagull01.

Фото © Reddit / SuperSeagull01

"Попросила кошку сделать удивлённый вид. Она справилась на сто процентов", — surlymcsurly.

Фото © Reddit / surlymcsurly

Фото © Reddit / iBleeedorange

"О, боже! За что мне всё это?" — Homieto.

Фото © Reddit / Homieto

"Наша кошка явно в шоке", — sammixxlove.

Фото © Reddit / sammixxlove

"Реддит", познакомьтесь с Кевином", — crazychameleons.