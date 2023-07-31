Океанолог предупредил москвичей о приближении "эпохи холодных февралей"

Жителям Москвы стоит подготовиться к "эпохе холодных февралей". Как рассказал РИА "Новости" преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, они будут обусловлены потеплением в Арктике, которое изменит циркуляцию в атмосфере и вызовет локальное похолодание в Европе.

"Арктика будет значительно теплеть, но с другой стороны — из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее, то есть феврали в Московском регионе будут холодать", — пояснил океанолог.

Именно поэтому потепление вызовет в Западной Европе "локальное похолодание, которое не обойдёт стороной и европейскую часть России, предупредил Мухаметов.