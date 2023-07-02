Учёный заявил о появлении в России первых климатических мигрантов

В России появились первые климатические мигранты — люди, которые учитывают погодные условия при выборе постоянного места жительства. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал климатолог Алексей Кокорин.

"Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата", — объяснил учёный.

Что касается Краснодарского края, то там температура воздуха может достигать более 40 градусов. Это, по мнению климатолога, очень опасно для людей, которые на протяжении долгого времени жили в северных регионах.

По его словам, при самом худшем сценарии изменения климата к концу века около 30% населения планеты будет вынуждено сменить место жительства. При наилучшем — мигрантами станут 10% землян, подчеркнул климатолог.