Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь

При наихудшем сценарии потепления климата столицу России могут перенести в Сибирь. Такое мнение высказал климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов по сравнению с концом XIX века.

"Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", — предположил учёный в беседе с РИА "Новости".

При этом Кокорин назвал такой вариант развития событий маловероятным. Вместе с тем эксперт считает, что к концу столетия температура воздуха на планете поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи (конца позапрошлого века). Из-за этого волны жара начнут накрывать Землю как минимум в два-три раза чаще.