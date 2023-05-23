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23 мая, 05:20

Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь

Учёный Кокорин: Столицу России перенесут при потеплении климата на пять градусов

<p>Москва. Вид на Спасскую башню Московского Кремля, ГУМ, храм Василия Блаженного и Васильевский Спуск. Обложка © ТАСС / Антон Овчаров</p>

Москва. Вид на Спасскую башню Московского Кремля, ГУМ, храм Василия Блаженного и Васильевский Спуск. Обложка © ТАСС / Антон Овчаров

При наихудшем сценарии потепления климата столицу России могут перенести в Сибирь. Такое мнение высказал климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов по сравнению с концом XIX века.

"Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", — предположил учёный в беседе с РИА "Новости".

При этом Кокорин назвал такой вариант развития событий маловероятным. Вместе с тем эксперт считает, что к концу столетия температура воздуха на планете поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи (конца позапрошлого века). Из-за этого волны жара начнут накрывать Землю как минимум в два-три раза чаще.

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Ранее учёные предупредили, что следующие пять лет на Земле могут стать самыми жаркими за всю историю. Последствия этого будут глобальными и могут повлиять на здоровье людей, управление водными ресурсами и окружающей средой.

Никита Никонов
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