Учёные предупредили о многолетней рекордной жаре

Следующие пять лет на Земле могут стать самыми жаркими за всю историю. Об этом свидетельствует новый отчёт Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Исследователи выяснили, что в этот период вероятность повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальным уровнем составит около 66 процентов. Сейчас средняя глобальная температура примерно на 1,15 градуса выше, чем на рубеже XX века.

Глобальную температуру могут привести к критической отметке изменения климата, вызванные человеком, а также потепление экваториальных вод Эль-Нинья.

Уточняется, что последствия этого будут глобальными и способны повлиять на здоровье людей, управление водными ресурсами и окружающей средой. Учёные предполагают, что временное повышение температуры может перерасти и в постоянное.

Чтобы не допустить ухудшения ситуации, исследователи рекомендовали меньше ездить на машинах, есть меньше мяса, а также экономнее расходовать воду и электричество.