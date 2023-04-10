Названо три региона, которым грозит потоп из-за подъёма уровня Мирового океана

Повышение уровня Мирового океана происходит незаметно, но тем не менее угрожает некоторым регионам. По словам климатолога Сергея Семёнова, это касается местности, где побережье является пологим. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Там, где есть мелководье, море будет наступать на сушу. Средний же подъём уровня океана приводит к образованию высоких волн, поэтому риску затопления подвергаются Бангладеш, Египет и южная часть США (Новый Орлеан).

"Города, которые расположены частично ниже уровня океана, находятся в некоторой опасности, потому что дамбы не бесконечно надёжны", — добавил учёный.

Климатолог также отметил, что повышение температуры поверхности океана ведёт к скоплению в атмосфере углекислого газа. И тут образуется замкнутый круг: чем больше углекислого газа, тем больше нагревается вода. Поэтому температура Мирового океана также продолжит расти.