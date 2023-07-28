Синоптики дали ужасающий прогноз погоды на август в России

В европейской части России ожидается сильная облачность и ливни в ближайшую субботу, а столбик термометра опустится на шесть–восемь градусов. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ливни будут практически во всех центральных областях сегодня и завтра. 29 июля будут уже и на северо-востоке Центрального федерального округа — в Ивановской, Костромской, Владимирской, Ярославской областях. Осадки заметные", — уточнил он.

При этом в московском и соседних регионах изменится направленность воздушных потоков и тёплый воздух станет прохладнее, от чего температура упадёт до 20 градусов. Это явно не соответствует норме конца июля, отметил Вильфанд. Кроме того, месяц стал плохим примером мощных залповых ливней, большинство которых обрушилось на Москву и область, добавил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"С 26 по 29 июля количество осадков, выпавших в столичном регионе, вполне может сравниться с месячной нормой. Особенности циркуляции атмосферы во второй половине июля привели к тому, что значительные осадки были принесены волновыми циклонами", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Печальнее всего то, что не порадует и приближающийся август. По словам Шувалова, в следующем месяце дневная температура зафиксируется в пределах 20–26 градусов и вряд ли будет сильная жара. Дожди по-прежнему продолжатся и будут надоедать москвичам вплоть до сентября, полагает синоптик. Создаётся впечатление, что столица недобирает летнего тепла в этом году, резюмировал он.