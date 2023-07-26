Москвичам посоветовали налегать на витамин D из-за дождливого апокалипсиса

В пасмурную и дождливую погоду витамин D в организме почти не вырабатывается. Эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина рекомендует в такие периоды принимать его в таблетках. По словам врача, витамины группы D необходимы для усвоения кальция и фосфора.

"Витамин D выпускается в различных лекарственных формах, включая капсулы, жидкость, жевательные таблетки, спрей и инъекционные растворы. Выбор формы препарата зависит от индивидуальных особенностей пациента и рекомендаций врача", — объяснила Тананакина в разговоре с РИАМО.

Более того, витамин D не содержится в овощах и фруктах, он есть только в животных продуктах. Например, это треска, сельдь, лосось, яичный желток, печень, сыр, йогурт, молоко и шампиньоны. Также он синтезируется организмом при воздействии солнца, даже в тени.

Среди признаков дефицита витамина D: слабый мышечный тонус, ломкие ногти, чрезмерно сухая кожа, выпадение волос и боли в мышцах и костях.

"Для выявления дефицита витамина D проводят биохимический анализ крови на уровень 25-гидроксикальциферола", — подчеркнула эндокринолог.