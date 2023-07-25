Больше, чем усталость: Врач перечислила основные симптомы истощения организма

Если организму не хватает нутриентов, витаминов и минералов, он начинает расходовать собственные резервы и таким образом истощаться. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-генетик, диетолог, эксперт компании Solgar Наталья Артемьева.

"Чтобы получить все необходимые витамины и микроэлементы, человек должен употреблять с едой не менее трёх тысяч килокалорий, но для среднестатистического человека в современных условиях такой рацион чрезвычайно избыточен и даже вреден. Поэтому дополнительные компоненты следует получать за счёт употребления нутриентов, витаминов, минеральных комплексов, фитонутриентов и прочих веществ, которые добираются из еды", — объяснила Артемьева.

О том, что организм истощён, можно понять по хронической усталости, бессоннице, дисбиотических нарушениях ЖКТ и сухости кожи. По мнению специалиста, если подобный дефицит обнаружен, его нужно как можно скорее устранять, чтобы временная дисфункция не переросла в хроническое заболевание.

По её словам, в рационе нужно придерживаться определённой калорийности — калорий не должно быть меньше необходимого для организма количества. Доктор советует делать акцент на белках в сочетании с клетчаткой. А вот с фруктами не перебарщивать, так как фруктоза влияет на набор веса. Одного фрукта в день — вполне достаточно, подчеркнула Артемьева.

Также в рационе должны быть полезные жиры вроде сыра, авокадо и оливкового масла. Что касается углеводов, то их количество нужно сократить, но не урезать целиком, ведь на низкоуглеводной диете будет уходить вода, а это снизит энергетические резервы организма.

Из минеральных веществ организму в первую очередь нужны куркумин, омега-3, витамин D и железо. По словам специалиста, витамин D — главный компонент антивозрастной терапии, влияющий на гормональную регуляцию, обладающий противовоспалительным эффектом и другими полезными свойствами, а железо необходимо организму для сохранения активного состояния.