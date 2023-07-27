Не убираем дождевик: В выходные Москву вновь накроют ливни
"Яндекс.Погода": В выходные в Москве ожидаются ливни и до 21 градуса тепла
Ближайшие выходные в Москве ожидаются дождливыми. Об этом рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин, сославшись на данные метеонаблюдений, с которыми ознакомился Лайф.
Согласно прогнозу, 29 июля в столице пройдёт ливень, среднесуточная температура составит +21 градус. Скорость ветра с утра составит 2,5 м/с, а вечером — 2,9 м/с. На следующий день, 30-го числа, ожидается небольшой дождь.
Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске и Перми, где ожидается до +30…+33 °С. Самыми прохладными суббота и воскресенье станут для жителей Воронежа, Красноярска, Омска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, где температура не превысит +21… +24 °С.
Погода 29 июля в городах-миллионниках:
Волгоград — облачно с прояснениями, +26 °С;
Воронеж — ливни, +21 °С;
Екатеринбург — малооблачно, +27 °С;
Казань — облачно с прояснениями, +32 °С;
Красноярск — ливни, +23 °С;
Москва — ливни, +21 °С;
Нижний Новгород — малооблачно, +30 °С;
Новосибирск — облачно с прояснениями, +26 °С;
Омск — ливни, +23 °С;
Пермь — малооблачно, +28 °С;
Ростов-на-Дону — дождь, +24 °С;
Самара — облачно с прояснениями, +33 °С;
Санкт-Петербург — малооблачно, +21 °С;
Уфа — облачно с прояснениями, +33 °С;
Челябинск — малооблачно, +28 °С.
Погода 30 июля в городах-миллионниках:
Волгоград — облачно с прояснениями, +28 °С;
Воронеж — небольшой дождь, +21 °С;
Екатеринбург — облачно с прояснениями, +29 °С;
Казань — облачно с прояснениями, +27 °С;
Красноярск — облачно с прояснениями, +27 °С;
Москва — небольшой дождь, +21 °С;
Нижний Новгород — небольшой дождь, +24 °С;
Новосибирск — небольшой дождь, +24 °С;
Омск — облачно с прояснениями, +24 °С;
Пермь — облачно с прояснениями, +30 °С;
Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +29 °С;
Самара — облачно с прояснениями, +28 °С;
Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +24 °С;
Уфа — малооблачно, +32 °С;
Челябинск — облачно с прояснениями, +30 °С.
А ранее россиянам дали четыре совета, как выбрать удобный и стильный дождевик. При покупке надо учитывать и практичную сторону, и первая из них — это материал.
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