Не убираем дождевик: В выходные Москву вновь накроют ливни

Ближайшие выходные в Москве ожидаются дождливыми. Об этом рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин, сославшись на данные метеонаблюдений, с которыми ознакомился Лайф.

Согласно прогнозу, 29 июля в столице пройдёт ливень, среднесуточная температура составит +21 градус. Скорость ветра с утра составит 2,5 м/с, а вечером — 2,9 м/с. На следующий день, 30-го числа, ожидается небольшой дождь.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске и Перми, где ожидается до +30…+33 °С. Самыми прохладными суббота и воскресенье станут для жителей Воронежа, Красноярска, Омска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, где температура не превысит +21… +24 °С.

Погода 29 июля в городах-миллионниках: Волгоград — облачно с прояснениями, +26 °С; Воронеж — ливни, +21 °С; Екатеринбург — малооблачно, +27 °С; Казань — облачно с прояснениями, +32 °С; Красноярск — ливни, +23 °С; Москва — ливни, +21 °С; Нижний Новгород — малооблачно, +30 °С; Новосибирск — облачно с прояснениями, +26 °С; Омск — ливни, +23 °С; Пермь — малооблачно, +28 °С; Ростов-на-Дону — дождь, +24 °С; Самара — облачно с прояснениями, +33 °С; Санкт-Петербург — малооблачно, +21 °С; Уфа — облачно с прояснениями, +33 °С; Челябинск — малооблачно, +28 °С.

Погода 30 июля в городах-миллионниках: Волгоград — облачно с прояснениями, +28 °С; Воронеж — небольшой дождь, +21 °С; Екатеринбург — облачно с прояснениями, +29 °С; Казань — облачно с прояснениями, +27 °С; Красноярск — облачно с прояснениями, +27 °С; Москва — небольшой дождь, +21 °С; Нижний Новгород — небольшой дождь, +24 °С; Новосибирск — небольшой дождь, +24 °С; Омск — облачно с прояснениями, +24 °С; Пермь — облачно с прояснениями, +30 °С; Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +29 °С; Самара — облачно с прояснениями, +28 °С; Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +24 °С; Уфа — малооблачно, +32 °С; Челябинск — облачно с прояснениями, +30 °С.