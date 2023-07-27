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27 июля, 05:00

Не убираем дождевик: В выходные Москву вновь накроют ливни

"Яндекс.Погода": В выходные в Москве ожидаются ливни и до 21 градуса тепла

Ближайшие выходные в Москве ожидаются дождливыми. Об этом рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин, сославшись на данные метеонаблюдений, с которыми ознакомился Лайф.

Согласно прогнозу, 29 июля в столице пройдёт ливень, среднесуточная температура составит +21 градус. Скорость ветра с утра составит 2,5 м/с, а вечером — 2,9 м/с. На следующий день, 30-го числа, ожидается небольшой дождь.

Москву накрыло сильнейшим с конца XIX века ливнем

Москву накрыло сильнейшим с конца XIX века ливнем

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске и Перми, где ожидается до +30…+33 °С. Самыми прохладными суббота и воскресенье станут для жителей Воронежа, Красноярска, Омска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, где температура не превысит +21… +24 °С.

Погода 29 июля в городах-миллионниках:

Волгоград — облачно с прояснениями, +26 °С;

Воронеж — ливни, +21 °С;

Екатеринбург — малооблачно, +27 °С;

Казань — облачно с прояснениями, +32 °С;

Красноярск — ливни, +23 °С;

Москва — ливни, +21 °С;

Нижний Новгород — малооблачно, +30 °С;

Новосибирск — облачно с прояснениями, +26 °С;

Омск — ливни, +23 °С;

Пермь — малооблачно, +28 °С;

Ростов-на-Дону — дождь, +24 °С;

Самара — облачно с прояснениями, +33 °С;

Санкт-Петербург — малооблачно, +21 °С;

Уфа — облачно с прояснениями, +33 °С;

Челябинск — малооблачно, +28 °С.

Погода 30 июля в городах-миллионниках:

Волгоград — облачно с прояснениями, +28 °С;

Воронеж — небольшой дождь, +21 °С;

Екатеринбург — облачно с прояснениями, +29 °С;

Казань — облачно с прояснениями, +27 °С;

Красноярск — облачно с прояснениями, +27 °С;

Москва — небольшой дождь, +21 °С;

Нижний Новгород — небольшой дождь, +24 °С;

Новосибирск — небольшой дождь, +24 °С;

Омск — облачно с прояснениями, +24 °С;

Пермь — облачно с прояснениями, +30 °С;

Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +29 °С;

Самара — облачно с прояснениями, +28 °С;

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +24 °С;

Уфа — малооблачно, +32 °С;

Челябинск — облачно с прояснениями, +30 °С.

Москвичам посоветовали налегать на витамин D из-за дождливого апокалипсиса

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А ранее россиянам дали четыре совета, как выбрать удобный и стильный дождевик. При покупке надо учитывать и практичную сторону, и первая из них — это материал.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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