Российские студенты рассказали, комфортно ли им в своих вузах

Большая часть российских студентов — 58% — гордится своим вузом, а 35% относятся к нему нейтрально, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на совместное исследование платформы "Неравнодушный человек", Минобрнауки и Комитета по молодёжной политике Госдумы. Среди тех, кто совершенно не гордится образовательным учреждением, — 3%, а 4% не могут ничего сказать на этот счёт.

Также 60% студентов признались, что чувствуют себя комфортно в своём институте — на 8–10 баллов, а 33% оценили этот показатель на 5–7 баллов. По данным исследования, 71% опрошенных доволен организацией процесса обучения в вузе: расписанием, временем занятий и местом проведения пар. Недовольны 12%, а 17% не нашли, что ответить.

Студенты положительно отозвались и о базах практик в вузе (52%), перспективах трудоустройства (55%), преподавательском составе (73%), научной деятельности (58%) и молодёжной политике вуза (61%). Кроме того, 37% довольны условиями проживания в общежитиях, 18% они не нравятся, а ответить не смогли 45%.