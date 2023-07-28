Путин: Россия повысила квоту в вузах для студентов ЦАР на 2023–2024 годы

Россия повысила квоту для обучения студентов ЦАР в вузах РФ. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с главой республики Фостеном-Арканжем Туадерой.

"В этом году квота стипендий для центральноафриканских студентов за счёт федерального бюджета России на 2023–2024 годы увеличена", — сообщил лидер России, отметив, что РФ заметила интерес жителей ЦАР к получению высшего образования в России и готова оказать гуманитарную поддержку в этом вопросе.