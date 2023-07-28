Путин: Россия повысила квоту в вузах для студентов ЦАР на 2023–2024 годы
Россия повысила квоту для обучения студентов ЦАР в вузах РФ. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с главой республики Фостеном-Арканжем Туадерой.
"В этом году квота стипендий для центральноафриканских студентов за счёт федерального бюджета России на 2023–2024 годы увеличена", — сообщил лидер России, отметив, что РФ заметила интерес жителей ЦАР к получению высшего образования в России и готова оказать гуманитарную поддержку в этом вопросе.
Ранее Владимир Путин пообещал продолжать оказывать разностороннюю поддержку ЦАР. Среди самых перспективных направлений президент России выделил сферу совместной добычи полезных ископаемых, а также развитие энергетики и аграрной промышленности.
LIFE / Павел Баранов