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28 июля, 18:24

Путин пообещал ЦАР поддержку в усилении обороноспособности

Путин: Россия продолжит оказывать поддержку Центрально-Африканской Республике

<p>Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Москва продолжит поддерживать ЦАР, большие перспективы для сотрудничества просматриваются в сфере совместной добычи полезных ископаемых, а также развитии энергетики и аграрной промышленности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой.

"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Серьёзный потенциал видится на таких направлениях, как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", заявил российский лидер.

Путин обещал поддерживать руководство ЦАР в его работе по укреплению обороноспособности и суверенитета. Он также упомянул, что торгово-экономические связи пока недотягивают до общего уровня сотрудничества наших государств. Однако эту ситуацию можно исправить как раз с помощью продвижения некоторых многообещающих проектов.

Путин заявил, что саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

Путин заявил, что саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

Ранее сегодня на саммите Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге 27–28 июля, приняты итоговая декларация и план действий форума партнёрства Россия – Африка на период 2023–2026 годы. Эти документы утвердили президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств.

Александр Юнашев
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