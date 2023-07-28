Путин пообещал ЦАР поддержку в усилении обороноспособности

Москва продолжит поддерживать ЦАР, большие перспективы для сотрудничества просматриваются в сфере совместной добычи полезных ископаемых, а также развитии энергетики и аграрной промышленности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой.

"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Серьёзный потенциал видится на таких направлениях, как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", — заявил российский лидер.

Путин обещал поддерживать руководство ЦАР в его работе по укреплению обороноспособности и суверенитета. Он также упомянул, что торгово-экономические связи пока недотягивают до общего уровня сотрудничества наших государств. Однако эту ситуацию можно исправить как раз с помощью продвижения некоторых многообещающих проектов.