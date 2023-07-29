В столице Мали Бамако откроют Центр русского языка для подготовки студентов
В столице Мали Бамако откроют Центр русского языка. Его создадут Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет языков и гуманитарных наук Мали, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Соответствующий документ подписан в рамках форума Россия – Африка. В Центре русского языка будут готовить малийских студентов к обучению на русскоязычных программах.
Они смогут обучаться как в Петербургском политехническом университете, так и в других вузах РФ. Кроме того, в центре будут обучать преподавателей русского языка как иностранного.
Ранее президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка заявил о планах открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов. Кроме того, глава государства предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нём.