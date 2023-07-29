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29 июля, 09:38

В столице Мали Бамако откроют Центр русского языка для подготовки студентов

В столице Мали Бамако откроют Центр русского языка. Его создадут Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет языков и гуманитарных наук Мали, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Соответствующий документ подписан в рамках форума Россия – Африка. В Центре русского языка будут готовить малийских студентов к обучению на русскоязычных программах.

Почти 30 тысяч африканских студентов учится в СПбГУ, сообщили в вузе

Почти 30 тысяч африканских студентов учится в СПбГУ, сообщили в вузе

Они смогут обучаться как в Петербургском политехническом университете, так и в других вузах РФ. Кроме того, в центре будут обучать преподавателей русского языка как иностранного.

Ранее президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка заявил о планах открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов. Кроме того, глава государства предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нём.

Обложка ©

tvspb.ru / cdnvideo.tvspb.ru

Илья Суриков
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