Почти 30 тысяч африканских студентов учится в СПбГУ, сообщили в вузе

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) обучается порядка 29 тысяч студентов из Африки. Об этом рассказал проректор вуза по международной деятельности Сергей Андрюшин в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Сегодня на основных и дополнительных образовательных программах обучается около 29 тысяч африканских студентов. Безусловно, они не все находятся в Петербурге, поскольку университет активно использует онлайн-форматы обучения", — пояснил Андрюшин.

По словам проректора, в вузе учатся студенты из 50 стран Африки. Также он отметил, что 27 тысяч студентов обучается на онлайн-курсах, размещённых на платформе "Открытое образование".