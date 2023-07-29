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29 июля, 06:36

Почти 30 тысяч африканских студентов учится в СПбГУ, сообщили в вузе

Проректор Андрюшин: В СПбГУ обучается около 29 тысяч африканских студентов

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) обучается порядка 29 тысяч студентов из Африки. Об этом рассказал проректор вуза по международной деятельности Сергей Андрюшин в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Сегодня на основных и дополнительных образовательных программах обучается около 29 тысяч африканских студентов. Безусловно, они не все находятся в Петербурге, поскольку университет активно использует онлайн-форматы обучения", — пояснил Андрюшин.

По словам проректора, в вузе учатся студенты из 50 стран Африки. Также он отметил, что 27 тысяч студентов обучается на онлайн-курсах, размещённых на платформе "Открытое образование".

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Ранее президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка заявил о планах открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов. Кроме того, глава государства предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нём.

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ТАСС / Сергей Ермохин

Никита Никонов
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