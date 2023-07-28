На Всемирный фестиваль молодёжи приедут 10 тысяч человек из 35 стран Африки
Презентация ВФМ на форуме Россия – Африка. Обложка © Предоставлено Лайфу
Более 10 тысяч человек из 35 африканских стран в течение месяца подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи – 2024, который пройдёт в сочинском "Сириусе" с 29 февраля – 7 марта. Наибольший интерес проявили жители Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании. Заявочная кампания ВФМ–2024 продлится до 4 ноября для россиян и до 1 декабря для иностранцев.
Презентация ВФМ на форуме Россия – Африка. Фото © Предоставлено Лайфу
"Россия и Африка связаны давней историей крепких дружеских отношений, в том числе и в сфере молодёжной политики — множество студентов из стран Африканского континента обучаются в российских вузах и строят своё будущее в нашей стране. <...> Фестиваль станет важным шагом для развития международного сотрудничества между российской и африканской молодёжью", — отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.
На полях форума Россия – Африка прошла дискуссия "Инициаторы перемен: молодёжные проекты и долгосрочное сотрудничество", на которой с гостями обсудили вопросы студенческого обмена и в целом перспективы развития молодёжной политики.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на саммите Россия – Африка, назвал традиционные ценности основой суверенитета и государственности. Глава государства отметил, что именно это и объединяет Россию и подавляющее большинство африканских стран.