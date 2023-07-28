Политолог назвала кооперацию в области образования и науки важным итогом саммита Россия – Африка

Кооперация в области образования, науки и технологий — одно из важных направлений работы экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, ведь межуниверситетское сотрудничество является хорошей основой для крепких отношений. Об этом Лайфу сказала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анна Михайлова.

"Образование всегда выступало одной из ключевых сфер российско-африканского взаимодействия. Об этом свидетельствует и то значительное количество квалифицированных специалистов из стран Африки, которое было подготовлено в российской образовательной среде", — отметила эксперт.

Она напомнила, что около 310 тысяч человек из стран Африки прошли обучение в России за всю историю партнёрства. В 2019 году в рамках первого саммита с африканскими странами в Сочи был документально закреплён приоритет содействия сотрудничеству в сфере науки и образования, а также реализации совместных исследовательских проектов. Сейчас потенциал взаимодействия только растёт.

"В последние годы наблюдается положительная динамика не только в отношении студенческой мобильности, но и расширения академических связей. Одним из индикаторов является рост совместных научных публикаций", — добавила собеседница Лайфа.

Учёные взаимодействуют в сфере физики, астрономии, медицины, сельского хозяйства, инжиниринга, биологии. С нашей стороны ведущую роль играют Российская академия наук и МГУ. По словам Михайловой, необходимо продолжать делать шаги в данном направлении, не забывая о системном подходе в решении вопросов.