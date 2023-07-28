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28 июля, 14:19

Путин объяснил, что объединяет Россию и страны Африки

Путин назвал традиционные ценности основой суверенитета и государственности РФ

Суверенитет России основывается в том числе и на традиционных ценностях, которые вместе с нашей страной разделяют африканские партнёры. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

"Вы сказали о приверженности вашей страны традиционным ценностям. А это то, что нас объединяет, Россию и подавляющее большинство африканских стран. Традиционные ценности это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета", отметил он после выступления лидера Мали Ассими Гоиты.

По словам Путина, подобная система ценностей заложена в основе нашей государственности, поэтому солидарность с нами в этом вопросе африканских стран благотворно влияет на укрепление сотрудничества.

В Госдуме указали на главный момент из речи Путина о новой роли Африки

В Госдуме указали на главный момент из речи Путина о новой роли Африки

Ранее в ходе выступления на саммите Путин объявил, что Россия простила африканским странам долги на сумму в 23 миллиарда долларов, большинство которых появились ещё во времена СССР. Наибольшая задолженность перед РФ накопилась у Алжира, Анголы, Ливии, Мозамбика и Эфиопии.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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