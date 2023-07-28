Путин объяснил, что объединяет Россию и страны Африки

Суверенитет России основывается в том числе и на традиционных ценностях, которые вместе с нашей страной разделяют африканские партнёры. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

"Вы сказали о приверженности вашей страны традиционным ценностям. А это то, что нас объединяет, — Россию и подавляющее большинство африканских стран. Традиционные ценности — это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета", — отметил он после выступления лидера Мали Ассими Гоиты.

По словам Путина, подобная система ценностей заложена в основе нашей государственности, поэтому солидарность с нами в этом вопросе африканских стран благотворно влияет на укрепление сотрудничества.