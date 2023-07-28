Путин простил странам Африки долги в $23 млрд

Россия простила африканским странам долги на сумму в 23 миллиарда долларов, большинство которых появились ещё во времена СССР. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия – Африка.

"По последним данным, к настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", — уточнил он.

Наибольшая задолженность перед Россией накопилась у Алжира, Анголы, Ливии, Мозамбика и Эфиопии. Многие из долгов — это выделенные Москвой в советский период кредиты, в частности для покупки вооружения и техники, отметил Путин. Он добавил, что Россия также направит 90 миллионов долларов африканским странам для дальнейшего развития.