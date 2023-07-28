Регион

Уведомления отключены

28 июля, 09:25

Путин простил странам Африки долги в $23 млрд

Путин сообщил, что Россия списала Африке долги на сумму в 23 млрд долларов

Россия простила африканским странам долги на сумму в 23 миллиарда долларов, большинство которых появились ещё во времена СССР. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия – Африка.

"По последним данным, к настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", — уточнил он.

Наибольшая задолженность перед Россией накопилась у Алжира, Анголы, Ливии, Мозамбика и Эфиопии. Многие из долгов — это выделенные Москвой в советский период кредиты, в частности для покупки вооружения и техники, отметил Путин. Он добавил, что Россия также направит 90 миллионов долларов африканским странам для дальнейшего развития.

Путин: Африка становится новым центром силы

Путин: Африка становится новым центром силы

Также Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге сообщил, что Москва наращивает поставки сельскохозяйственной продукции африканским странам даже вопреки западным санкциям, которые ограничивают российский экспорт.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров