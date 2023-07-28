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28 июля, 08:54

Путин: Россия увеличивает поставки сельхозпродукции в Африку вопреки санкциям

Россия наращивает поставки сельскохозяйственной продукции африканским странам даже вопреки западным санкциям, которые ограничивают российский экспорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"Так, в 2022 году направлено 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти 10 миллионов тонн. И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта незаконные санкции", — привёл данные президент.

Глава государства подчеркнул, что Москва осознаёт значимость бесперебойного снабжения продуктами питания стран Африки, ведь это влияет не только на социально-экономическое развитие партнёров, но и на политическую стабильность на континенте.

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Напомним, 18 июля была прекращена зерновая сделка из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Москве подчеркнули, что сделка приостановлена, — РФ будет готова вернуться к её исполнению, когда будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад. Накануне Путин напомнил, что ни одно из условий РФ не было выполнено, а также о том, что более 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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