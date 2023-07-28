Путин: Россия увеличивает поставки сельхозпродукции в Африку вопреки санкциям

Россия наращивает поставки сельскохозяйственной продукции африканским странам даже вопреки западным санкциям, которые ограничивают российский экспорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"Так, в 2022 году направлено 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти 10 миллионов тонн. И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта незаконные санкции", — привёл данные президент.