В Госдуме указали на главный момент из речи Путина о новой роли Африки
Депутат Матвейчев призвал забыть о колониализме по отношению к Африке
Роль Африки на мировой арене набирает обороты, именно Россия смогла одной из первых встать на путь равноправных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со странами континента. Об этом в беседе с Лайфом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"Африка — динамично развивающаяся часть мира, в ней проживает полтора миллиарда населения и темпы роста ВВП выше среднемировых. Это очень важная часть человечества, и нужно избавляться от следов колониализма, неоколониализма и выстраивать равноправные и уважительные отношения друг с другом", — отметил Матвейчев.
Депутат подчеркнул, что Россия подобные отношения может и готова выстраивать. По его убеждению, Владимир Путин верно заметил, что главное — нужно развивать международное сотрудничество на принципах взаимного уважения, на традициях, на понимании суверенитета стран. Поэтому нельзя навязывать неравноправные договоры и односторонние преимущества, как это до сих пор ещё встречается в мире в качестве последствий неоколониализма, подчеркнул Матвейчев.
Напомним, накануне Путин в своей речи на саммите Россия – Африка отметил, что потенциал африканских стран не вызывает сомнений, их среднегодовые темпы роста ВВП превышают общемировые показатели. Также он выразил надежду, что Африканский союз в скором времени станет членом G20. По словам главы государства, это решение может быть принято уже 9–10 сентября на саммите "Двадцатки" в Нью-Дели.
ТАСС / Валерий Шарифулин