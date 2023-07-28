В Госдуме указали на главный момент из речи Путина о новой роли Африки

Роль Африки на мировой арене набирает обороты, именно Россия смогла одной из первых встать на путь равноправных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со странами континента. Об этом в беседе с Лайфом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Африка — динамично развивающаяся часть мира, в ней проживает полтора миллиарда населения и темпы роста ВВП выше среднемировых. Это очень важная часть человечества, и нужно избавляться от следов колониализма, неоколониализма и выстраивать равноправные и уважительные отношения друг с другом", — отметил Матвейчев.