Зоопсихолог объяснил, как понять, любит ли вас кошка

Понять, любит ли вас кошка, помогут её движения и повадки. Например, как она ластится, трогает хозяина, испытывает ли рядом с ним стресс. Если кот или кошка встречают с работы — это проявление любви с их стороны, заявил глава Ассоциации прикладной зоопсихологии Сергей Черников. По его словам, если усатый друг позволяет потрогать и погладить себя, то это также говорит о хорошем отношении.

"Есть кошки более замкнутые и эгоцентричные, например те же персы. Они больше как-то для себя живут, в себе, что ли. Им, скорее, человек может где-то даже мешать. А есть породы более общительные. К ним относятся "голые" породы, сфинксы. К ним же — ориентальные породы. Такие экземпляры выходят встречать хозяев, им нужно, чтобы их трогали, гладили. Если у них с хозяином вообще хорошие отношения, то они не выказывают агрессии", — отметил Черников в беседе с РИА ФАН.

Если у кошки не очень хорошие отношения с хозяином, то она может его сильно поцарапать. Это означает, что питомцу не нравятся какие-то действия или эмоции человека, пояснил эксперт.