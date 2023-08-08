Международный день кошек, День рождения офтальмологии, Ермолаев день: Праздники и приметы 8 августа Сегодня, 8 августа 2023 года, в России отмечается несколько международных праздников. Один из них посвящён обаятельным пушистым спутникам, которые сопровождают человечество уже тысячи лет. А ещё это день очень смелых людей, которым покоряются даже горы. 7 августа, 21:01 8 августа отмечается Международный день кошек. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Международный день кошек

Сегодня, 8 августа 2023 года, в России и других странах отмечается праздник одних из самых любимых питомцев — Всемирный день кошек (International Cat Day). Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 8 августа, дата не смещается;

праздник международный, неофициальный;

инициатор — Международный фонд по защите животных (International Fund for Animal Welfare);

одна из целей — привлечь внимание к проблеме бездомных кошек.

Кошки настолько любимы людьми, что все посвящённые им праздники и не сосчитать. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Японии — 22 февраля, в США — 29 октября, в Польше — 17 февраля и так далее. Зоозащитники из фонда Animal Welfare решили, что этого мало и нужен ещё один, посвящённый заботе об этих давних друзьях человечества. Так и появился в 2002 году Международный день кошек. Сегодня он объединяет сотни миллионов владельцев этих животных по всему миру.

Интересно, что кошки — самые распространённые домашние животные в мире. Примерно 80% жителей планеты держат питомцев, и больше половины от их общего количества приходится именно на этих мяукающих созданий. Собаки занимают второе место.

Учёные считают, что все 200 пород современных кошек происходят от степной кошки (Felis silvestris lybica). С людьми они впервые подружились примерно 9,5 тысячи лет назад, случилось это где-то на Ближнем Востоке. Затем новые спутники человека расселялись с земледельцами по другим территориям. Примечательно, что среди учёных до сих пор ходят споры, одомашнена ли сейчас кошка на самом деле. Ведь если собака, признав человека своим хозяином, полностью изменила поведение, развила привязанность и преданность к нему, то кошки "ходят сами по себе". Любая домашняя кошка сохраняет навыки охоты и остаётся достаточно независимой. Возможно, кошка не была приручена нами, а просто нашла себе источник пищи в новой нише и лишь позволяет себя гладить.

Как бы то ни было, мы в ответе за тех, кого приручили, пусть даже это пушистое существо считает себя независимым. Международный день кошек — ещё один повод вспомнить о нашей ответственности за животных. Отметить его можно, например, покормив бездомное четырёхлапое создание.

Международный день альпинизма

8 августа отмечается Международный день альпинизма. Фото © ТАСС / Антон Подгайко

8 августа в России и других странах отмечается ещё один интернациональный праздник — Международный день альпинизма. Рассказываем о нём: посвящён первому восхождению на вершину Монблан;

праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно 8 августа, дата не смещается;

празднуется альпинистами в разных странах.

Международный день альпинизма был учреждён в честь двух швейцарцев — врача Мишеля-Габриэля Паккарда и горного проводника Жака Бальмы. 8 августа 1786 года им удалось достичь самой высокой точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря. Выше этой горы в Европе — только Эльбрус (5642 метра). Он, в свою очередь, был покорён 22 июля 1829 году Киларом Хашировым.

Что касается Монблана, инициатором того восхождения стал учёный Гораций Бенедикт де Соссюр из Женевы. Он считается основателем альпинизма и современной метеорологии. Не сумев самостоятельно взобраться на гору, исследователь объявил награду тому, кто это сделает, чем подстегнул любопытство любителей гор.

В Международный день альпинизма поздравления принимают как любители, так и профессионалы: туристы и скалолазы, промышленные альпинисты и так далее. Возможно, лучшим подарком для альпиниста будет качественное надёжное снаряжение. Это может быть карабин, страховочный трос, шлем, защитные очки и тому подобное. В этот праздник проводятся тематические лекции, концерты и выставки, на которых можно узнать о покорителях гор. Также это ещё один повод попытать силы в горах и замахнуться на какой-нибудь новый рекорд — если не мировой, так хоть личный.

Международный день офтальмологии

8 августа — Международный день офтальмологии. Фото © Freepik

Сегодня, 8 августа, в России также отмечается Международный день офтальмологии. Кратко о нём: отмечается 8 августа ежегодно, дата не смещается;

приурочен ко дню рождения Святослава Фёдорова;

празднуется в России и за рубежом с 2004 года;

к этому дню приурочена акция "Прекрасные глаза каждому".

Международный день офтальмологии отмечается 8 августа, так как именно в этот день в 1927 году родился Святослав Фёдоров. Выдающийся микрохирург, академик РАН внёс огромный вклад в офтальмологию, его памяти и посвящён праздник. Не стало учёного в 2000 году.

Офтальмология — это область медицины, которая изучает анатомию, физиологию, болезни глаза, методы восстановления зрения. Первые сведения о такой работе есть ещё в древнеегипетских памятниках письменности, трудах Гиппократа. Первые сведения о русских глазных врачах датируются концом XVI века, когда был создан "Аптекарский приказ". Первым окулистом был Фёдор Дорофеев. Советский период развития отечественной офтальмологии связан с именами Михаила Авербаха, Виктора Одинцова, Василия Чирковского, Тихона Ерошевского. Ученик последнего Святослав Фёдоров в 1968 году организовал кафедру офтальмологии в Московском медицинском стоматологическом институте (сейчас это Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова). В 1986 году он возглавил межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза", который стал одним из ведущих офтальмологических центров мира. Именно он провёл первую в СССР успешную имплантацию интраокулярной линзы, открыв новое направление в науке.

Вот уже более 20 лет ежегодно к 8 августа в России и за рубежом приурочена благотворительная акция "Прекрасные глаза каждому". Участие в ней принимают клиники, медцентры. Офтальмологи проводят бесплатные консультации и операции.

День рождения холодильника

8 августа — День рождения холодильника. Фото © Freepik

8 августа 2023 года – это ещё и День рождения холодильника. В России и других странах этот праздник посвящён памяти изобретателей такого незаменимого для современного человека устройства. Вот что известно об этом дне: отмечается ежегодно, дата фиксированная;

праздник неофициальный, международный;

приурочен к дате получения первого патента на холодильник.

Именно 8 августа в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В этот день его заявка была опубликована после одобрения, и он получил право на свою разработку.

Однако на самом деле такие устройства появились раньше. Если не считать различных ухищрений с хранением продуктов среди льда, то более-менее похожий на современный холодильник экземпляр появился в 1850 году, когда американский врач Джон Гори впервые показал процесс получения искусственного льда в созданном им аппарате. Он использовал технологию компрессионного цикла, которая применяется и в современных холодильниках. А через семь лет австралиец Джеймс Харрисон стал применять компрессорные холодильные камеры в хранении пива и мяса.

В Советском Союзе первые образцы бытового холодильника появились в 1937 году. Их серийный выпуск был запущен через два года после этого на Харьковском тракторном заводе. До начала Великой Отечественной войны успели выпустить всего несколько тысяч экземпляров.

Приметы 8 августа

Ермолаев день

8 август православная церковь чтит память раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского, который был казнён в 305 году в Никомедии. Ермолай был пресвитером. Вместе с двумя единомышленниками — Ермиппом и Ермократом — он во время гонений того года спрятался в частном доме и там продолжал проповеди. Один из новообращённых христиан — Пантелеймон — раскрыл властям, где те скрываются. Все трое были арестованы и обезглавлены. Согласно житию, Пантелеймона обучил искусству врачевания именно Ермолай, поэтому его часто на иконах изображают с принадлежностями лекарей.

В народе этот день называли Ермолаев. На Руси было принято рано утром выходить в поле или лес, чтобы собрать целебные травы до росы. Также считалось, что сама роса тоже исцеляет в этот день. На Ермолая было запрещено ругаться и скандалить. Люди верили, что иначе можно навлечь беду на всю семью. Также день Ермолая считался неподходящим для охоты и рыбалки. Эти дела старались отложить.

Погодные приметы на Ермолаев день

Липы пожелтели — осень будет ранней.

Рано утром кукует кукушка — осень будет тёплой

Закат багряного цвета — к дождям.

Холодное утро — зима придёт рано.

Именинники 8 августа

8 августа именины у российского актёра Сергея Безрукова. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Сегодня, 8 августа, именины у обладателей следующих имён: Сергей

Фёдор

Ермолай

Игнатий Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев