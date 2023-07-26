Офтальмолог объяснила, как улучшить зрение с помощью питания

Правильное питание оказывает влияние на многие процессы в организме, в том числе и на зрение, поэтому следует внимательно отнестись к планированию своего рациона. Об этом Лайфу сказала врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова.

"Чтобы зрение оставалось в норме, важно следить за потреблением витаминов, каротиноидов, разных микроэлементов и омега-3 на ежедневной основе", — объяснила медик.

Для здоровья глаз рекомендуется употреблять регулярно рыбу, мясо, орехи, яйца, бобовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, зелень, оливки и оливковое масло, молочные продукты, продолжила она.

Так, в зелёных листовых овощах (брокколи, петрушка, шпинат, горошек, фисташки, тыква) и яичном желтке содержатся лютеин и зеаксантин. Эти вещества способствуют защите сетчатки глаз от УФ-лучей, в том числе от тех, которые исходят от экранов гаджетов, напомнила собеседница Лайфа.

Омега-3, содержащаяся в рыбе и морепродуктах, а также семена льна и чиа, растительных масел, шпината отлично налаживают микроциркуляцию в сетчатке глаз. Как вариант — можно придерживаться средиземноморской диеты, в основе которой лежит увеличенное потребление злаков, оливкового масла, бобовых, фруктов и овощей, умеренное количество рыбы и птицы. Однако содержание красного мяса в диете снижено, стоит обратить на это внимание, предупредила Меркулова.

Она отметила, что на ухудшение зрения может влиять чрезмерное преобладание в меню быстрых углеводов, рафинированных жиров, а также явный недостаток клетчатки. Поэтому следует тщательно продумать свой рацион и найти оптимальный для себя вариант.