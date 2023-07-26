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26 июля, 08:47

Офтальмолог объяснила, как улучшить зрение с помощью питания

Врач Меркулова посоветовала рыбу, зелень и оливки для здоровья глаз

Правильное питание оказывает влияние на многие процессы в организме, в том числе и на зрение, поэтому следует внимательно отнестись к планированию своего рациона. Об этом Лайфу сказала врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова.

"Чтобы зрение оставалось в норме, важно следить за потреблением витаминов, каротиноидов, разных микроэлементов и омега-3 на ежедневной основе", — объяснила медик.

Для здоровья глаз рекомендуется употреблять регулярно рыбу, мясо, орехи, яйца, бобовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, зелень, оливки и оливковое масло, молочные продукты, продолжила она.

Так, в зелёных листовых овощах (брокколи, петрушка, шпинат, горошек, фисташки, тыква) и яичном желтке содержатся лютеин и зеаксантин. Эти вещества способствуют защите сетчатки глаз от УФ-лучей, в том числе от тех, которые исходят от экранов гаджетов, напомнила собеседница Лайфа.

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Омега-3, содержащаяся в рыбе и морепродуктах, а также семена льна и чиа, растительных масел, шпината отлично налаживают микроциркуляцию в сетчатке глаз. Как вариант — можно придерживаться средиземноморской диеты, в основе которой лежит увеличенное потребление злаков, оливкового масла, бобовых, фруктов и овощей, умеренное количество рыбы и птицы. Однако содержание красного мяса в диете снижено, стоит обратить на это внимание, предупредила Меркулова.

Она отметила, что на ухудшение зрения может влиять чрезмерное преобладание в меню быстрых углеводов, рафинированных жиров, а также явный недостаток клетчатки. Поэтому следует тщательно продумать свой рацион и найти оптимальный для себя вариант.

Ранее Лайф развеял популярный миф о солнцезащитных очках. Как оказалось, тёмный цвет линз не гарантирует защиты глаз. Очки должны содержать специальное покрытие, о чём производитель указывает в сертификате. Без него человек может заработать катаракту.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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