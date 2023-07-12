Офтальмолог развеяла популярный миф о солнцезащитных очках

Летом, когда интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает, солнцезащитные очки являются незаменимым аксессуаром. При этом тёмный цвет линз не гарантирует защиту глаз. Об этом заявила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко.

"Некоторые считают, что чем темнее линзы очков, тем лучше они защищают от ультрафиолета, но это никак не связано. Это просто цвет, от ультрафиолета защищают другие компоненты. Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет. Это можно проверить в сертификате очков", — отметила она.

Врач подчеркнула, что не все тёмные очки защищают от ультрафиолета, на рынке много подделок. Отказ от использования солнцезащитных очков может обернуться катарактой. Кроме того, может появиться птеригиум — заболевание, при котором плева нарастает на роговицу. Не исключено и развитие макулярной дистрофии сетчатки.

"Не рекомендуется использовать степень затемнения линзы очков больше 20%, это затрудняет зрительное восприятие, делает изображение слишком тёмным. Обычно производители это учитывают. Не стоит также носить солнцезащитные очки в помещении. В обоих случаях мы искусственно уменьшаем освещенность. Из-за этого может ухудшаться острота зрения", — заключила Лещенко в беседе с радио Sputnik.