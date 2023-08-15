5 психологических блокирующих установок, которые мешают быть счастливым в отношениях
У вас до сих пор нет возлюбленного или дамы сердца и вы привыкли обвинять в этом людей вокруг? Загляните внутрь себя, может, там кроется причина одиночества?
Мы поговорили с клиническим психологом Ксенией Мосуновой на тему одиночества людей. Оказалось, что не всегда отсутствие половинки — это случайность или вопрос времени. Нередко обзавестись любимым человеком мешают психологические установки, блоки и убеждения. И вот самые распространённые из них.
1. "Меня не за что любить"
Человек убеждён в том, что искренние чувства необходимо заслужить. Любовь в данном случае — награда за "хорошее поведение". Эта программа закладывается в семьях, где родители проявляли эмоции в отношении ребёнка по особым случаям — медаль в эстафете, пятёрка в четверти. "Будучи взрослым, такой человек будет бояться совершить ошибку, проявлять "неудобные" эмоции и говорить, что чувствует. Партнёра он будет искать себе соответствующего — такого, кто позволит "заслуживать любовь". Но удерживать маску идеальности долгое время — тяжёлая психоэмоциональная ноша, что в конечном итоге приведёт к конфликтам, депрессии или разрыву", — рассказывает Ксения Мосунова.
Какие психологические блоки мешают завязывать отношения и быть в них счастливым? Фото © Freepik
2. "Нужно всё контролировать"
По словам эксперта, многие из нас мечтают об отношениях, построенных на доверии и принципе добровольности. То есть мы в паре, потому что оба этого хотим. Но в реальности достичь гармонии в отношениях не так-то просто. "Вспышки ревности, стремление контролировать каждый шаг партнёра, его социальные контакты и деятельность — всё это имеет те же корни, что и боязнь совершить ошибку — страх одиночества", — поясняет клинический психолог.
Распространённый сценарий — один из родителей изменял другому, в результате чего семья распалась. Наблюдавший за ситуацией ребёнок решает во что бы то ни стало не допустить подобного в собственных отношениях, вырастает ревнивцем и абьюзером.
3. "Партнёр мне должен"
Социальная среда, в которой мы формируемся, диктует определённые стандарты в отношениях. Подобная модель, состоящая из перечня "долгов и обязанностей", навязывается обществом, но далеко не всегда подходит конкретной паре. Что будет, если женщину, которая умеет зарабатывать и вести бизнес, принудить посвятить себя семье, а мужчину, прекрасно справляющегося с домашним хозяйством, отправить в офис? Вряд ли их любовная лодка продержится на плаву долго, ведь каждый из супругов находится не на своём месте.
"Почему меня никто не любит": пять блоков психики, мешающих начать отношения. Фото © Shutterstock
Если вы хотите, чтобы партнёр сделал для вас что-то, нужно это проговаривать и обсуждать, но ни в коем случае не требовать в приказном порядке.
4."У меня должно быть всё идеально"
Постоянное стремление к недостижимому идеалу — страх близости с реальным партнёром, который, возможно, и не обладает всем спектром качеств принца на белом коне, но тоже способен предложить руку и сердце. Образ, созданный в голове, по словам клинического психолога, не даёт наслаждаться отношениями, а концентрирует внимание на недостатках: маленький заработок, отсутствие вкуса, плохие манеры и т.д. "Стремление к постоянному "улучшайзингу" партнёра также может быть симптомом одного из психических расстройств, которое свидетельствует, что от такого человека нужно держаться подальше", — говорит Ксения Мосунова.
5. "Всегда нужно идти на компромисс"
"Может, как-нибудь само рассосётся?" — думаем мы, будучи убеждёнными в том, что компромисс — залог долгой и счастливой совместной жизни. Партнёры могут не договариваться друг с другом, не обсуждать критические моменты, а просто замалчивать проблему. Но осадок от уступки никуда не девается. Он копится, разрушая нас изнутри, а в дальнейшем и отношения, острые углы которых мы пытались сгладить. Как избавиться от негативных установок?
Пять психологических установок, из-за которых вы всё ещё одиноки. Фото © Shutterstock
Убеждения — результат внутрисемейных отношений. До тех пор пока вы не выявите их, будете встречать именно таких партнёров, которые подтверждают данный "тезис" своим поведением (или же сами будете их подталкивать).
Обратитесь к истории семьи и всего рода — возможно, какой-то сценарий повторяется на протяжении нескольких поколений, проанализируйте отношения, соотнесите их с собственными реальными желаниями и продумайте план действий (включая работу со специалистом, если потребуется). Не повторяя ошибок прошлого, вы со временем сможете построить счастливые отношения в настоящем.