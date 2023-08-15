5 психологических блокирующих установок, которые мешают быть счастливым в отношениях

Мы поговорили с клиническим психологом Ксенией Мосуновой на тему одиночества людей. Оказалось, что не всегда отсутствие половинки — это случайность или вопрос времени. Нередко обзавестись любимым человеком мешают психологические установки, блоки и убеждения. И вот самые распространённые из них.

1. "Меня не за что любить"

Человек убеждён в том, что искренние чувства необходимо заслужить. Любовь в данном случае — награда за "хорошее поведение". Эта программа закладывается в семьях, где родители проявляли эмоции в отношении ребёнка по особым случаям — медаль в эстафете, пятёрка в четверти. "Будучи взрослым, такой человек будет бояться совершить ошибку, проявлять "неудобные" эмоции и говорить, что чувствует. Партнёра он будет искать себе соответствующего — такого, кто позволит "заслуживать любовь". Но удерживать маску идеальности долгое время — тяжёлая психоэмоциональная ноша, что в конечном итоге приведёт к конфликтам, депрессии или разрыву", — рассказывает Ксения Мосунова.

Какие психологические блоки мешают завязывать отношения и быть в них счастливым? Фото © Freepik

2. "Нужно всё контролировать"

По словам эксперта, многие из нас мечтают об отношениях, построенных на доверии и принципе добровольности. То есть мы в паре, потому что оба этого хотим. Но в реальности достичь гармонии в отношениях не так-то просто. "Вспышки ревности, стремление контролировать каждый шаг партнёра, его социальные контакты и деятельность — всё это имеет те же корни, что и боязнь совершить ошибку — страх одиночества", — поясняет клинический психолог.

Распространённый сценарий — один из родителей изменял другому, в результате чего семья распалась. Наблюдавший за ситуацией ребёнок решает во что бы то ни стало не допустить подобного в собственных отношениях, вырастает ревнивцем и абьюзером. Ксения Мосунова Клинический психолог

3. "Партнёр мне должен"

Социальная среда, в которой мы формируемся, диктует определённые стандарты в отношениях. Подобная модель, состоящая из перечня "долгов и обязанностей", навязывается обществом, но далеко не всегда подходит конкретной паре. Что будет, если женщину, которая умеет зарабатывать и вести бизнес, принудить посвятить себя семье, а мужчину, прекрасно справляющегося с домашним хозяйством, отправить в офис? Вряд ли их любовная лодка продержится на плаву долго, ведь каждый из супругов находится не на своём месте.

"Почему меня никто не любит": пять блоков психики, мешающих начать отношения. Фото © Shutterstock

Если вы хотите, чтобы партнёр сделал для вас что-то, нужно это проговаривать и обсуждать, но ни в коем случае не требовать в приказном порядке. Ксения Мосунова Клинический психолог

4."У меня должно быть всё идеально"

Постоянное стремление к недостижимому идеалу — страх близости с реальным партнёром, который, возможно, и не обладает всем спектром качеств принца на белом коне, но тоже способен предложить руку и сердце. Образ, созданный в голове, по словам клинического психолога, не даёт наслаждаться отношениями, а концентрирует внимание на недостатках: маленький заработок, отсутствие вкуса, плохие манеры и т.д. "Стремление к постоянному "улучшайзингу" партнёра также может быть симптомом одного из психических расстройств, которое свидетельствует, что от такого человека нужно держаться подальше", — говорит Ксения Мосунова.

5. "Всегда нужно идти на компромисс"

"Может, как-нибудь само рассосётся?" — думаем мы, будучи убеждёнными в том, что компромисс — залог долгой и счастливой совместной жизни. Партнёры могут не договариваться друг с другом, не обсуждать критические моменты, а просто замалчивать проблему. Но осадок от уступки никуда не девается. Он копится, разрушая нас изнутри, а в дальнейшем и отношения, острые углы которых мы пытались сгладить. Как избавиться от негативных установок?

Пять психологических установок, из-за которых вы всё ещё одиноки. Фото © Shutterstock

Убеждения — результат внутрисемейных отношений. До тех пор пока вы не выявите их, будете встречать именно таких партнёров, которые подтверждают данный "тезис" своим поведением (или же сами будете их подталкивать). Ксения Мосунова Клинический психолог