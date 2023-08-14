Эти 7 простых хитростей в женском образе сведут с ума любого мужчину

Согласно исследованиям учёных, при знакомстве мы оцениваем людей по трём основным параметрам: внешность, голос и речь. Путём простых подсчётов можно сделать вывод, что встречают нас всех всё-таки по одёжке, как сказано в поговорке. А уж мужчины женщин и подавно. Поэтому прекрасной половине человечества стоит брать это знание на вооружение, чтобы всегда быть на высоте. Эти семь советов по выбору образа позволят произвести неизгладимое впечатление на мужчин.

1. Магия красной помады

Нанесение красной помады может мгновенно превратить ваш образ из повседневного в роковой. Алые губы излучают уверенность, страсть и очарование. Психологи утверждают, что этот цвет на уровне подсознания ассоциируется с молодостью и сексуальной привлекательностью женщины. Неудивительно, что многие мужчины отдают предпочтение именно красному оттенку помады у своих дам. Она отлично подчеркнёт любой образ, к тому же это нестареющая классика, которая никогда не выйдет из моды и привлечёт внимание сильного пола независимо от повода и случая встречи.

2. Платье или юбка с разрезом

Платье или юбка с разрезом — это та деталь вашего гардероба, которая способна свести с ума любого мужчину. Фото © Freepik / svetlanasokolova

То, что в женщине важна загадка, — давно известный факт. И лучше всего этот принцип демонстрируют соблазнительные платья и юбки с высоким разрезом. Красивая кожа бедра, лишь периодически попадающая в поле зрения, возбуждает интерес и привлекает внимание получше любого откровенного мини. Самый секс — юбка-карандаш с разрезом: она вынуждает девушек двигаться более медленно и плавно. Такой образ практически моментально приковывает взгляды как в пределах офиса, так и при выходе в свет, выделяясь среди прочих особенным пикантным шиком.

3. Образы total black

Если сомневаетесь в выборе цвета наряда — выбирайте монохромный, а точнее полностью чёрный. И если раньше он считался траурным, то в современном мире этот цвет приобрёл оттенок уверенности в себе, моды и элегантности. Ещё один плюс цвета в его нейтральности и универсальности, ведь он подходит практически любой женщине. Сила наряда total black — секретное оружие, излучающее утончённость. Это та элегантность, которая сохраняет атмосферу таинственности, оставляя привкус любопытства и загадки. Никто сразу и не поймёт, вы в образе строгой учительницы, любительница БДСМ или скромная девушка с чертями в тихом омуте.

4. Аксессуары

Правильно подобранные аксессуары способны свести с ума любого мужчину. Фото © Freepik / lookstudio

Для выбора аксессуаров необходимо подключить фантазию. В хорошем смысле этого слова. К примеру, периодически можно надевать красивую шляпку, берет, красный шарфик или нестандартную брошь в стиле Эльвиры Набиуллиной, которая будет кричать о вашем настроении и расположении духа. Выбирайте аксессуары, которые отражают индивидуальность, и пусть они скажут о вашей личности то, о чём сами молчите. В любом случае старайтесь быть оригинальными. Это очень обогатит ваш стиль. Крупные браслеты и тяжёлые ожерелья будут не самым лучшим выбором. Скорее всего, они будут выглядеть аляповато и вычурно. Лучше сделайте выбор в пользу более тонких линий в минималистичном стиле.

5. Чулки

Чулки — воплощение классического очарования. В паре с юбкой или под платьем они добавляют нотку изысканности и женственности, которую невозможно игнорировать. Их тонкое очарование действует как шёпот соблазнения, заставляя мужчину задуматься о том, какие ещё восхитительные сюрпризы у вас в запасе. Чулки могут быть однотонными, с рисунком, со швом. Сегодня есть изделия с разными резинками и даже без них, которые носятся только с поясом. Это не только сексуальный предмет гардероба, но ещё и очень удобный.

6. Каблуки

Убойную силу туфель на каблуках нельзя недооценивать, они способны покорить сердце любого мужчины. Фото © Freepik / senivpetro

Что поистине возбуждает мужчин, так это бесконечно длинные и стройные женские ножки! Для сексуальных нарядов отлично подойдут босоножки, туфли и даже ботфорты. Главное условие, чтобы они были удобными, иначе ваша походка превратится в посмешище. То, как вы ходите на этих каблуках, — самое важное. Ведь это само по себе является заявлением, которое кричит: "Меня не остановить!" или "Спасите, помогите и принесите мне тапочки!"

7. Проблеск кружева

Кружева — это идеальное средство для соблазнения. Будь то тонкая кофточка, торчащая из-под вашего наряда, или кружевная деталь на платье, а может, даже слегка выглядывающий бюстгальтер. Эта ткань в любом случае добавляет нотку романтики, перед которой трудно устоять. Флёр кружева — воплощение женственности, не оставляющего мужчине и шанса не попасть под ваши чары.