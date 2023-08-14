Раскрыты запрещённые приёмы родителей, которые разрушают самооценку ребёнка

Использование неэтичных методов в процессе воспитания ребёнка может "подарить" ему психические проблемы на всю оставшуюся жизнь. К таким "запрещённым приёмам" можно отнести, например, унижение, высмеивание и манипулирование, рассказала психолог Марина Философ.

По словам специалиста, мелкие неудачи не должны подталкивать родителей к словесным издевательствам над ребёнком. Когда дети видят, что в их способностях сомневаются, они теряют веру в себя, пояснила врач.