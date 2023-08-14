Раскрыты запрещённые приёмы родителей, которые разрушают самооценку ребёнка
Психолог Философ: Унижения со стороны родителей снижают самооценку ребёнка
Использование неэтичных методов в процессе воспитания ребёнка может "подарить" ему психические проблемы на всю оставшуюся жизнь. К таким "запрещённым приёмам" можно отнести, например, унижение, высмеивание и манипулирование, рассказала психолог Марина Философ.
По словам специалиста, мелкие неудачи не должны подталкивать родителей к словесным издевательствам над ребёнком. Когда дети видят, что в их способностях сомневаются, они теряют веру в себя, пояснила врач.
"Это уничтожает самооценку ребёнка, уверенность в своих силах. Нельзя запрещать проявлять врождённые качества, особенности ребёнка. Это провоцирует отказ от самого себя. Ребёнок теряет себя, и вырастает взрослый, который не знает, кто он", — поделилась Философ с NEWS.ru.
Ранее Лайф объяснял нежелание многих мужчин воспитывать своих детей. Зачастую такое поведение связано с дефицитом отцовского внимания. По мнению психолога Дарьи Дугенцовой, папа должен проводить с ребёнком не менее 45 минут в день.