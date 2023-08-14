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14 августа, 16:22

Раскрыты запрещённые приёмы родителей, которые разрушают самооценку ребёнка

Психолог Философ: Унижения со стороны родителей снижают самооценку ребёнка

Использование неэтичных методов в процессе воспитания ребёнка может "подарить" ему психические проблемы на всю оставшуюся жизнь. К таким "запрещённым приёмам" можно отнести, например, унижение, высмеивание и манипулирование, рассказала психолог Марина Философ.

По словам специалиста, мелкие неудачи не должны подталкивать родителей к словесным издевательствам над ребёнком. Когда дети видят, что в их способностях сомневаются, они теряют веру в себя, пояснила врач.

"Это уничтожает самооценку ребёнка, уверенность в своих силах. Нельзя запрещать проявлять врождённые качества, особенности ребёнка. Это провоцирует отказ от самого себя. Ребёнок теряет себя, и вырастает взрослый, который не знает, кто он", поделилась Философ с NEWS.ru.

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Ранее Лайф объяснял нежелание многих мужчин воспитывать своих детей. Зачастую такое поведение связано с дефицитом отцовского внимания. По мнению психолога Дарьи Дугенцовой, папа должен проводить с ребёнком не менее 45 минут в день.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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