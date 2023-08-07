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7 августа, 17:19

Психолог раскрыл причины детского вранья

Психолог Самбурский объяснил, почему дети часто врут родителям

Дети могут врать своим родителям по разным причинам, считает клинический психолог Станислав Самбурский. По словам эксперта, в раннем возрасте это связано с неумением ребёнка различать реальность и вымысел, тогда как ложь подростков зачастую вызвана психологическими проблемами.

Нередко детям приходится говорить неправду из-за боязни понести ответственность за свои поступки. Ещё одной причиной является стремление преувеличить собственные достижения или даже выразить протест. В случае систематического вранья родителям следует поговорить с ребёнком и определить причину, по которой тот вынужден дезинформировать окружающих.

"Ложь — это сигнал о том, что у ребёнка есть какая-то проблема или потребность, которую он не может выразить или удовлетворить другим способом. Это требует внимания и понимания. Не отмахивайтесь от лжи ребёнка или не принимайте её за шутку", — заключил психолог в беседе с "Газетой.ru".

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Paul Hanaoka для Unsplash

Илья Пушкарев
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