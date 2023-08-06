Психолог рассказала, в каком возрасте ребёнку стоит покупать первый смартфон

Покупать первый телефон ребёнку лучше всего, когда он самостоятельно гуляет и ходит в школу один. Так считает практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.

При этом она рекомендовала заранее настроить гаджет так, чтобы он имел только простые функции — для связи. Потому что в противном случае ребёнок рискует получить вредную и даже опасную информацию в Интернете.

"Важно подготовить гаджет таким образом, чтобы он работал как телефон, а не как портативная игровая приставка и безлимитный выход в Интернет с возможностью посещать любые сайты и скачивать любые игры и приложения", — сказала психолог в беседе с "Газетой.ru".

А вот полноценный смартфон ребёнку нужно давать как можно позже — в возрасте примерно 12-13 лет. Кроме того, с подростком лучше обсудить разумные ограничения на игры или же установить родительский контроль, добавила эксперт.