Психолог предложила способ избавиться от привычки взахлёб читать новости

Чтобы не испортить себе психику из-за думскроллинга, то есть постоянного прокручивания новостной ленты, нужно отвлекаться с помощью хобби. Так считает психолог Гульнара Хакимова.

"Заведите себе какое-то новое хобби. И позвольте ему, своему позитивному увлечению, о котором вы мечтали, занять большее количество часов свободного времени. Тогда вы поймёте, что позитив — это ваша реальность, и чёрные краски мира будут отступать", — сказала специалист в беседе с gazetametro.ru.

Она также посоветовала выбрать пару надёжных источников информации и черпать данные только из них — причём лишь определённое количество времени. Для этого, к примеру, можно установить таймер — не более 20 минут в день.

Хакимова добавила, что думскроллинг может привести к депрессии и апатии. Плохие новости способны вызвать стресс, повлиять на увеличение степени тревожности. А из-за этого могут возникнуть бессонница, снижение работоспособности и расстройства пищевого поведения — как переедание, так и недоедание.