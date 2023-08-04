Психолог дала совет, как поддержать ребёнка при провале с поступлением в вуз

Если ребёнку не удалось поступить в тот вуз, в который он мечтал попасть, родители должны предложить ему другой путь. Такой совет дала психолог Елена Митрохина.

Она считает, что ребёнку нужно предложить другие варианты и донести до него мысль о том, что не упущен последний шанс, жизнь на этом не заканчивается. Важно поддержать его и помочь ему, найти правильные слова.

"Родители, помните: каждый человек в жизни сталкивается с провалом, но это не повод опускать руки. Вместо того чтобы говорить фразы "Ты не справился", "Ты провалил экзамены" скажите своему ребёнку "Ты очень старался", "Я горжусь твоими усилиями", — сказала эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Психолог считает, что после неудачи с поступлением в вуз нужно подробно обсудить с ребёнком, хочет ли он учиться. А также понять, что помешало ему. На основе этого стоит вместе составить план действий на следующий год и попробовать поступить снова.

При этом нельзя давить на ребёнка, чтобы у него не возникло отвращения к поступлению. До него важно донести, что необязательно гнаться за сверстниками, как это принято. Поступить в вуз можно в любом возрасте.