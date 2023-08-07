Названа психологическая причина нежелания отца заниматься ребёнком

Причины нежелания отца заниматься своим ребёнком кроются в их детстве, заявила психолог Наталья Наумова. По её словам, многим мужчинам в детстве папы не уделяли достаточно времени, поэтому спустя годы представители сильного пола попросту не знают, как обращаться со своим чадом.

"У мужчин бывает так, что им отцы мало уделяли внимания, поэтому они тоже не знают, чем заняться с ребёнком, даже боятся прийти домой, в шум, крик, где дети ссорятся между собой, стараются, наоборот, больше работать, чтобы внести вклад в семью за счёт обеспечивания детей", — объяснила Наумова в интервью NEWS.ru.